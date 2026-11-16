Xe điện đô thị giá hơn 576 triệu đồng vừa ra mắt đã bán hết sạch 999 chiếc

Theo InsideEVs, Smart vốn là thương hiệu quen thuộc tại châu Âu với dòng xe điện hai cửa ForTwo EQ từng xuất hiện phổ biến trên các tuyến phố đô thị. Mẫu xe kế nhiệm Smart #2 tiếp tục kế thừa kiểu dáng nhỏ gọn đặc trưng, đồng thời được nâng cấp đáng kể về công nghệ và khả năng vận hành.

Ông Wolfgang Ufer, CEO Smart Europe GmbH, đánh giá việc bán hết 999 xe Couture Edition trong thời gian ngắn là thành tựu đáng ghi nhận. Phiên bản này được phát triển dựa trên cấu hình Premium cao cấp nhất, nổi bật với ngoại thất hai tông màu Atelier White Matt và Platinum Gold, bộ mâm Lyra 16 inch cùng các chi tiết trang trí màu vàng. Thiết kế dây đai kiểu vali ở cản trước cũng là điểm nhấn gợi nhớ mẫu concept Smart Concept #2.

Khoang nội thất được trang bị cửa sổ trời, hệ thống đèn viền trang trí, ghế và vô lăng sưởi, dàn âm thanh Sennheiser cùng đế sạc điện thoại không dây. Xe còn có màn hình giải trí trung tâm 10,1 inch, màn hình thông tin người lái 8,8 inch và khoang hành lý dung tích 305 lít, có thể mở rộng lên 527 lít.

So với ForTwo EQ, Smart #2 có bước tiến đáng kể về hệ truyền động. Xe sử dụng động cơ điện công suất 60 kW đặt ở cầu sau, kết hợp bộ pin LFP dung lượng 35,8 kWh, gần gấp đôi mức 17,6 kWh của thế hệ trước. Nhờ đó, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 290 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Khả năng sạc nhanh DC cũng được cải thiện, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Ngoài ra, Smart #2 được trang bị 7 túi khí cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái như ga tự động thích ứng Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, nhận diện biển báo giao thông và hỗ trợ lái trên cao tốc.

Smart #2 bản tiêu chuẩn

Tại một số thị trường châu Âu như Đức, Pháp và Italy, Smart #2 có giá khởi điểm 19.990 euro, tương đương khoảng 576 triệu đồng. Khách hàng không kịp đặt mua phiên bản Couture Edition vẫn có thể lựa chọn các phiên bản tiêu chuẩn. Những chiếc xe đầu tiên dự kiến được bàn giao vào giữa quý II/2027 tại các thị trường sử dụng tay lái thuận, trước khi mở rộng sang các thị trường tay lái nghịch.