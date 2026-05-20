Xăng E10 và những điều cần biết

Xăng E10 sẽ được bán trên toàn quốc theo lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sinh học. Loại nhiên liệu này được đánh giá tương thích với phần lớn động cơ hiện nay, giúp giảm phát thải và đã được sử dụng phổ biến tại hơn 60 quốc gia.

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì theo quy chuẩn hiện hành sẽ được phối trộn thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Riêng xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm phù hợp với một số dòng xe máy đời cũ.

Trước thời điểm áp dụng đại trà, nhiều doanh nghiệp đầu mối đã triển khai kinh doanh E10 trên diện rộng. Từ ngày 15/5, gần 1.000 cửa hàng của PV OIL đã bán xăng E10 trên toàn quốc, trong khi Petrolimex dự kiến chuyển đổi hoàn toàn sang E10 từ ngày 20/5.

Xăng E10 là gì?

Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, E10 là loại nhiên liệu gồm 10% ethanol sinh học và 90% xăng khoáng truyền thống. Ethanol tại Việt Nam hiện chủ yếu được sản xuất từ sắn lát khô, mật rỉ đường và các phụ phẩm nông nghiệp thông qua quá trình lên men tinh bột.

Xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ?

Các chuyên gia cho biết ethanol có trị số octan cao, giúp nhiên liệu chống kích nổ tốt hơn và tăng hiệu quả cháy trong động cơ. Nhờ chứa nhiều oxy hơn xăng thông thường, E10 có thể giúp quá trình đốt cháy triệt để hơn, giảm phát thải khí độc như CO và HC, đồng thời duy trì mức tiêu hao nhiên liệu tương đương xăng khoáng.

PGS.TS Phạm Hữu Tuyến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và phương tiện tự hành thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết người dùng có thể sử dụng trực tiếp xăng E10 RON 95-III mà không cần điều chỉnh kỹ thuật, kể cả khi trong bình vẫn còn xăng cũ. Các thử nghiệm cho thấy công suất động cơ và mức tiêu hao nhiên liệu gần như tương đương xăng khoáng, trong khi lượng khí thải độc hại giảm khoảng 20-30%.

Giới chuyên môn cũng nhận định phần lớn ôtô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam đều tương thích với E10. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), hầu hết xe của Honda, Yamaha, Piaggio và SYM đều sử dụng được E10 mà không cần thay đổi kỹ thuật. Suzuki cho biết chỉ một số dòng xe sản xuất trước năm 2000 như Viva, Smash hay Amity cần lưu ý khi sử dụng loại nhiên liệu này.

Người dùng cần lưu ý gì khi sử dụng xăng E10?

Với xe quá cũ, xe cổ hoặc phương tiện đã can thiệp hệ thống nhiên liệu, người dùng được khuyến cáo kiểm tra theo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi chuyển sang E10. Các chuyên gia cũng lưu ý không nên để nhiên liệu tồn quá lâu trong bình vì ethanol có khả năng hút ẩm cao hơn xăng khoáng.

Theo Petrolimex, sau hơn 8 tháng thí điểm E10 tại TPHCM, thị trường chưa ghi nhận phản ánh đáng kể nào liên quan đến chất lượng hay ảnh hưởng động cơ. Sản lượng tiêu thụ E10 trong thời gian thử nghiệm cũng tăng khoảng 40% so với giai đoạn đầu.

Nhiều nước trên thế giới dùng xăng E10, không chỉ Việt Nam

Hiện nay, xăng pha ethanol đã được sử dụng tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ, Brazil, Thái Lan, Philippines và nhiều nước châu Âu đã phổ biến E10 từ nhiều năm trước, thậm chí triển khai các mức pha trộn cao hơn như E20, E27 hay E85 nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm phát thải carbon.