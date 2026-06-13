VinFast cán mốc 1 triệu xe máy điện xuất xưởng

Mẫu xe mang dấu mốc đặc biệt này là VinFast Feliz II màu đỏ. Đây được xem là một biểu tượng cho những bước tiến về công nghệ cũng như định hướng chiến lược sản phẩm mà VinFast theo đuổi trong suốt thời gian qua. Xe sở hữu thiết kế thanh lịch, hiện đại, đồng thời được trang bị pin có thể tháo rời, cho phép người dùng sạc tại nhà hoặc đổi pin linh hoạt tại trạm, mang lại sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

VinFast bắt đầu gia nhập thị trường xe máy điện Việt Nam từ tháng 11/2018 với mẫu Klara. Đến nay, hãng đã xây dựng danh mục sản phẩm khá đa dạng với khoảng 15 dòng xe và 30 phiên bản, trải rộng ở nhiều phân khúc khác nhau.

Ở phân khúc dành cho học sinh – sinh viên có các mẫu như Ludo, Impes, Tempest, Motio (hiện đã dừng sản xuất), Zgoo, Flazz, Amio. Phân khúc phổ thông gồm Evo, Feliz, Klara, Vero X. Trong khi đó, nhóm xe cao cấp có Vento, Theon, Viper…

Trong kế hoạch phát triển sắp tới, VinFast dự kiến sẽ ra mắt dòng mô tô thể thao điện vào năm 2027 với 4 mẫu đầu tiên, qua đó hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dùng Việt.

Song song với việc mở rộng danh mục, VinFast cũng có bước tiến rõ rệt về công nghệ. Hãng đã chuyển đổi từ các mẫu xe sử dụng ắc quy chì ở giai đoạn đầu sang pin LFP có độ bền cao, an toàn và ổn định hơn, áp dụng trên toàn bộ dải sản phẩm. Bên cạnh các mẫu dùng pin cố định, VinFast còn phát triển dòng xe sử dụng hệ pin tháo lắp, hỗ trợ sạc tại nhà hoặc đổi pin tại trạm.

Cùng với đó, mạng lưới phân phối và dịch vụ của VinFast cũng được mở rộng mạnh mẽ với gần 750 điểm trên toàn quốc, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, bảo dưỡng và sửa chữa. Hệ thống trạm sạc và tủ đổi pin được triển khai rộng khắp cũng góp phần thúc đẩy doanh số tăng trưởng ấn tượng.

Trong năm ngoái, hãng xe Việt lần đầu công bố doanh số xe máy điện đạt 406.453 xe trong năm 2025. Đến tháng 3/2026, VinFast tiếp tục ghi nhận 135.000 đơn đặt hàng từ hệ thống đại lý toàn quốc và đã xuất xưởng hơn 93.000 xe. Hiện tại, VinFast đang giữ vị trí số một về doanh số xe máy điện tại Việt Nam theo số liệu từ Motorcycles Data.