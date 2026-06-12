Giá xăng dầu hôm nay 12/6: Dầu thế giới đi xuống, trong nước đồng loạt giảm

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 11/6 quay đầu giảm sau khi tăng khá mạnh vào phiên trước đó.

Kết thúc phiên giao dịch 11/6, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 2,92%, xuống còn 90,38 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI hạ 2,6%, về mức 87,71 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (12/6), giá dầu WTI vẫn tiếp đà đi xuống.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h25' ngày 12/6 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 90,38 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI xuống mức 85,85 USD/thùng, giảm 2,12% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới đi xuống sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy kế hoạch tấn công Iran chỉ vài giờ trước thời điểm dự kiến thực hiện. Việc này làm gia tăng kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng giữa Mỹ, Israel với Iran.

Ông Donald Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội cho biết ông đã hủy kế hoạch tấn công Iran vì các cuộc đàm phán đã đạt được những bước tiến quan trọng với giới lãnh đạo Iran và các nước trong khu vực. Nhưng ông không tiết lộ cụ thể những nội dung mà các bên được cho là đã đạt được sự đồng thuận.

Trước đó, ông Donald Trump nhiều lần tuyên bố sắp đạt được một thỏa thuận với Iran, tuy nhiên sau đó ông lại tiếp tục đưa ra các lời đe dọa khi Tehran không chấp nhận những yêu cầu của Washington.

Còn hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin Tehran chưa phê duyệt bất kỳ văn bản thỏa thuận nào.

Trong khi đó, Cơ quan Hàng hải Iran ngày 11/6 tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới, đồng thời cảnh báo mọi tàu thuyền cố gắng đi qua khu vực này sẽ bị tấn công.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Truyền thông nhà nước Iran cho hay các tàu Mỹ hoạt động gần eo biển Hormuz đã bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Song quân đội Mỹ cho biết trên mạng xã hội X rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục di chuyển ra vào eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ cũng khẳng định không có tàu chiến nào của nước này bị tấn công tại khu vực này.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhiên liệu suy yếu của Trung Quốc cũng góp phần kiềm chế đà tăng của giá dầu. Việc Trung Quốc giảm sử dụng xăng và dầu diesel cũng như nhập khẩu dầu thô thấp hơn làm giảm áp lực lên thị trường dầu toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Tại thị trường trong nước, liên bộ Công Thương - Tài chính đã tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu từ chiều hôm qua (11/6). Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cũng đồng loạt điều chỉnh giá xăng E10 trên thị trường.

Theo đó, các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (12/6) được áp dụng giá bán như sau:

Giá xăng E5 RON92 không cao hơn 21.332 đồng/lít, giảm 452 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 25.877 đồng/lít, giảm 989 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 18.608 đồng/kg, giảm 1.037 đồng/kg.

Giá xăng E10 RON95-V là 22.960 đồng/lít, giảm 270 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III cũng giảm 270 đồng/lít, xuống còn 22.060 đồng/lít.

Theo số liệu cập nhật đến ngày 11/6, giá bán lẻ xăng tại Việt Nam ở mức 21.332 đồng/lít, thấp hơn đáng kể so với các nước có chung đường biên giới.

Cụ thể, giá xăng tại Lào là 37.560 đồng/lít, Thái Lan 34.560 đồng/lít, Trung Quốc 33.948 đồng/lít và Campuchia 30.743 đồng/lít.

Đối với dầu diesel, giá bán lẻ tại Việt Nam hiện ở mức 25.877 đồng/lít, cũng thấp hơn các nước lân cận. Hiện giá dầu tại Thái Lan là 33.505 đồng/lít, Lào 33.144 đồng/lít, Campuchia 33.033 đồng/lít và Trung Quốc 30.893 đồng/lít.