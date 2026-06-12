Chủ tịch Toyota: 'Tôi cô đơn khi bảo vệ xe xăng'

Đến lúc này, Toyota vẫn khá thận trọng trong xu hướng xe điện của toàn ngành. Các thương hiệu như Volkswagen và Kia đang bán 6 mẫu xe điện khác nhau, nhưng cho đến khoảng một năm trước, Toyota chỉ bán một mẫu duy nhất: bZ4X. Gần đây, hãng đã bổ sung thêm Urban Cruiser và bZ4X Touring vào dòng sản phẩm, nhưng ngay cả như vậy, sự lựa chọn vẫn hạn chế.

Lexus, thuộc sở hữu của Toyota, mới đây thông báo hủy bỏ mẫu xe sedan điện LF-ZC, vốn dự kiến sẽ cạnh tranh với BMW i3 và Mercedes C-class Electric. Tuy vậy Lexus có nhiều sản phẩm thuần điện hơn Toyota, với những RZ, ES EV, TZ.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với tờ CarWow (Anh), Akio Toyoda, chủ tịch hội đồng quản trị của Toyota, nói về một số dự án từ bộ phận thể thao GR của hãng, đồng thời hé lộ một vài quan điểm về xe điện.

Ông Akio Toyoda ngồi sau vô-lăng mẫu GR 86. Ảnh: EPA-EFE

Khi được hỏi về nỗi sợ lớn nhất về tương lai của ngành ôtô là gì, ông nói: "Mọi người đang chuyển sang xe điện, đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi. Ba hoặc bốn năm trước, tôi là người duy nhất nói với giới truyền thông rằng tôi yêu mùi xăng, tôi yêu âm thanh và tôi yêu động cơ, và tôi muốn giữ việc làm cho các nhà cung cấp động cơ. Nhưng dường như tôi là người duy nhất. Tôi cảm thấy rất cô đơn".

Ông Toyoda thừa nhận cần phải sản xuất ôtô trung hòa carbon, cũng như cần phải sản xuất ôtô sinh lời, nhưng điều đó không làm ông hứng thú.

"Ôtô là đồ chơi của tôi. Tôi muốn sản xuất chiếc xe mà tôi muốn giữ trong gara của mình. Nếu tôi chỉ phải sản xuất ôtô trung hòa carbon, thì điều đó không thú vị", ông nói.

Với các quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt, việc sản xuất xe thể thao chạy bằng xăng sẽ không khả thi mãi. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản Toyota tiếp tục sản xuất chúng.

Năm 2025, Toyota giới thiệu mẫu concept GR GT - một chiếc xe thể thao trang bị động cơ V8, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Một chiếc xe thể thao động cơ đặt giữa cũng đã được đồn đoán từ lâu, và Toyota cũng đang nghiên cứu động cơ đốt trong sử dụng hydro.

Điều này sẽ giúp duy trì sự tồn tại của động cơ đốt trong và hộp số sàn, đồng thời sử dụng nhiên liệu trung hòa carbon.

Tuy nhiên, xe điện không có nghĩa là nhàm chán, theo CarWow, vì nhiều nhà sản xuất đang tạo ra những chiếc xe điện thể thao thú vị khi lái. Hyundai Ioniq 5N có hệ thống chuyển số mô phỏng thông minh, cho cảm giác giống thật, và mạnh mẽ khi vào cua. Mẫu Alpine A290 nhanh nhẹn, còn Genesis gần đây đã ra mắt chiếc GV60 Magma với công suất 650 mã lực.

Xe điện có tiềm năng mang lại niềm vui và sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng đối với những người đam mê xe hơi thực thụ, như Akio Toyoda, không thể thay thế được âm thanh và cảm giác của động cơ đốt trong.