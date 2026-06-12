Siêu mẫu Thanh Hằng chi hơn 5 tỷ tậu Porsche 718 Boxster mừng sinh nhật sớm

Siêu mẫu Thanh Hằng vừa chia sẻ hình ảnh nhận bàn giao chiếc Porsche 718 Boxster mới nhân dịp sinh nhật sớm, tiếp tục thói quen “tự thưởng” quen thuộc mỗi năm. Đây đã là mẫu Porsche thứ ba được cô bổ sung vào bộ sưu tập xe cá nhân, sau các lần lựa chọn trước đó vào các cột mốc sinh nhật những năm gần đây. Việc gắn những dấu mốc tuổi tác với các món quà giá trị cũng trở thành một nét thú vị trong phong cách sống của nữ siêu mẫu.

Chiếc xe mới mang cấu hình Porsche 718 Boxster Style Edition với ngoại thất sơn đỏ nổi bật, đi kèm các chi tiết trang trí sọc trắng trên nắp capo, thân xe và bộ mâm đồng bộ, tạo cảm giác thể thao nhưng vẫn mang tính cá nhân hóa rõ rệt. Khoang nội thất sử dụng tông đen chủ đạo, được nhấn bằng đường chỉ khâu và dây đai an toàn màu trắng, tạo sự liên kết với tổng thể ngoại thất và tăng thêm tính nhận diện cho phiên bản đặc biệt.

Dựa trên bộ mâm 20 inch 5 chấu kép cùng các chi tiết nhận diện đặc trưng, chiếc xe thuộc biến thể Style Edition của dòng 718 Boxster. Tại thị trường Việt Nam, phiên bản này có giá khởi điểm khoảng 4,58 tỷ đồng, và khi cộng thêm chi phí lăn bánh, giá trị thực tế có thể vượt mốc 5 tỷ đồng. Xe sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm, kết hợp hộp số PDK 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Về trải nghiệm, nữ siêu mẫu cho biết cô đặc biệt yêu thích những mẫu xe thể thao mui trần bởi cảm giác lái tự do và cá tính mà chúng mang lại. Ngay sau khi nhận xe, cô cũng đã tự cầm lái di chuyển trong nội đô TP.HCM vào buổi tối như một cách thư giãn sau thời gian làm việc căng thẳng, thay vì chỉ sử dụng xe cho mục đích công việc.

Trước mẫu xe mới, bộ sưu tập của Thanh Hằng vốn đã khá đa dạng với nhiều dòng xe cao cấp, chủ yếu đến từ các thương hiệu Đức. Cô từng sở hữu Porsche Macan, Mercedes-Benz GLK và C 300 AMG, cùng một số mẫu xe khác như MINI One hay VinFast VF 9 Plus. Dù có tài xế riêng hỗ trợ công việc hằng ngày, cô vẫn giữ thói quen tự lái trong những chuyến đi ngắn, xem ô tô như một phần phong cách sống hơn là chỉ phương tiện di chuyển.