Từ ngày 20/5, Petrolimex và MIPECORP chỉ bán xăng E10

Sau khi PVOIL chính thức kinh doanh xăng E10 tại gần 1.000 cửa hàng trên cả nước từ ngày 15/5, Petrolimex và MIPECORP cũng xác nhận sẽ chuyển đổi hoàn toàn từ xăng khoáng RON 95 sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 20/5. Petrolimex cho biết hệ thống đã triển khai bán E10 từ cuối tháng 4, đến ngày 15/5 đạt độ phủ khoảng 80% cửa hàng và dự kiến hoàn tất chuyển đổi đồng loạt trong ít ngày tới.

Theo Petrolimex, sau hơn 8 tháng thí điểm bán xăng E10 tại Ho Chi Minh City và Hanoi, thị trường chưa ghi nhận phản ánh tiêu cực hay sự cố liên quan đến chất lượng nhiên liệu. Sản lượng tiêu thụ E10 tăng khoảng 40% so với giai đoạn đầu triển khai, hiện đạt khoảng 3.000–4.000 m3/ngày. Doanh nghiệp này cũng đã chuẩn bị gần 40.000 m3 ethanol, đầu tư hệ thống kho bể, công nghệ phối trộn tại 7 điểm pha chế trên toàn quốc để bảo đảm nguồn cung khi chuyển đổi hoàn toàn sang E10.

Trong khi đó, PVOIL cho biết đã hoàn tất việc nâng cấp hệ thống bồn chứa, đường ống, thiết bị đo lường và chuyển đổi hạ tầng pha chế từ E5 sang E10 trước thời điểm triển khai đồng loạt. Tổng công suất pha chế E10 hiện đạt gần 4 triệu m3/năm, đủ khả năng đáp ứng cho toàn hệ thống và cung ứng thêm cho các đơn vị khác nếu cần thiết. Đối với lượng xăng khoáng RON 95 còn tồn tại tại cửa hàng, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục bán hết trước khi dừng hoàn toàn.

Theo Thông tư 50/2025 và chỉ đạo của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, toàn bộ xăng không chì lưu thông trên thị trường sẽ phải được phối trộn thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được phép lưu hành đến hết năm 2030. Hiện Petrolimex đang phân phối hai dòng E10 gồm E10 RON 95-III và E10 RON 95-V, đồng thời nghiên cứu bổ sung các sản phẩm cao cấp hơn như E10 RON 97 tiêu chuẩn Euro 5 trong thời gian tới.