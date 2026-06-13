SYM ra mắt xe phượt mới, trang bị ngang ngửa "vua xe ga" Honda

Vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng xe ga đa dụng, Husky 200 2026 sử dụng những đường nét góc cạnh, khoảng sáng gầm lớn cùng phần đầu xe mang phong cách mạnh mẽ. Các đường nét thân xe được tạo hình cơ bắp hơn so với những mẫu tay ga đô thị truyền thống, mang đến cảm giác sẵn sàng cho những hành trình dài hoặc các cung đường hỗn hợp.

Sức mạnh của Husky 200 đến từ khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 175 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 16 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 15,6 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT kết hợp hệ truyền động dây đai, bảo đảm khả năng vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị cũng như những chuyến đi xa.

Khung gầm của xe được xây dựng theo hướng cân bằng giữa khả năng kiểm soát và sự tiện dụng. Husky 200 sử dụng bộ mâm 13 inch cho cả bánh trước và bánh sau, đi kèm lốp kích thước 120/70 phía trước và 130/70 phía sau. Hệ thống phanh đĩa thủy lực được trang bị ở cả hai bánh, trong khi công nghệ chống bó cứng phanh ABS hai kênh được tích hợp tiêu chuẩn nhằm nâng cao độ an toàn khi vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau.

Đảm nhiệm vai trò giảm xóc phía trước là cặp phuộc ống lồng truyền thống, trong khi phía sau sử dụng giảm xóc đơn có thể điều chỉnh độ tải trước lò xo. Bên cạnh ABS, SYM còn trang bị cho Husky 200 hệ thống kiểm soát lực kéo, một tính năng thường chỉ xuất hiện trên các mẫu xe tay ga cao cấp hơn trong phân khúc.

Khoang lái của Husky 200 được nâng cấp với cụm đồng hồ TFT-LCD hiện đại, có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện môi trường. Hệ thống khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB, hộc chứa đồ phía trước và khoang chứa đồ dưới yên đều được trang bị nhằm gia tăng tính thực dụng cho người sử dụng hằng ngày.

Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên xe sử dụng công nghệ LED, góp phần nâng cao hiệu quả chiếu sáng đồng thời tạo nên diện mạo hiện đại hơn. Xe sở hữu bình nhiên liệu dung tích lên tới 15 lít, con số khá ấn tượng trong phân khúc scooter địa hình cỡ nhỏ, hứa hẹn mang lại phạm vi hoạt động dài hơn giữa các lần tiếp nhiên liệu. Chiều cao yên được thiết lập ở mức 810 mm, phù hợp với đa số người lái tại thị trường châu Á.

Tại Malaysia, Husky 200 2026 có giá bán đề xuất 10.998 ringgit - tương đương 71,3 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.