Vừa ra mắt siêu xe điện Ferrari Luce đã có bản độ hầm hố

Xe điện mới Luce của Ferrari là một trong những mẫu xe đang tạo nên những cuộc tranh cãi về diện mạo. Dù khen hay chê thì đây vẫn là Ferrari và thương hiệu này luôn được nhiều hãng độ ưu ái và Luce không ngoại lệ.

Trong khi Mansory đang bận rộn đăng tải hình ảnh về những dự án xe mới với trần xe bầu trời sao, thì Venuum hãng độ có trụ sở tại Dubai đã bắt đầu nâng cấp Luce. "Một cánh cửa mới đã mở ra để mang đến cho Ferrari Luce diện mạo hung hãn hơn rất nhiều" Venuum chia sẻ.

Xe điện mới Luce của Ferrari là một trong những mẫu xe đang tạo nên những cuộc tranh cãi về diện mạo.

"Sau khi đội ngũ thiết kế của chúng tôi bắt tay vào việc, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, chúng tôi đã tạo ra một phiên bản táo bạo hơn nhiều cho chiếc Ferrari này." Venuum nhận định nền tảng độ dành cho Luce từ nguyên bản là 'bài toán khó', nhưng họ hiểu rõ luật chơi để khiến mọi thử thách trở nên thú vị

Trở lại với Ferrari Luce qua bàn tay của Venuum, xe được bổ sung bodykit từ đầu đến đuôi. Bắt đầu từ líp trước thấp hơn, nhô ra ngoài nhằm đẩy sự hầm hố lên đỉnh điểm. Cản trước mới sở hữu các hốc gió lớn, nhiều chi tiết khí động học lấy cảm hứng từ xe đua.

Venuum là hãng độ có trụ sở tại Dubai đã bắt đầu nâng cấp Luce.

Chưa dừng lại ở đó, Venuum trang bị ốp sườn mới và các chi tiết viền hốc bánh xe. Phần vòm bánh sau mở rộng cơ bắp đồng điệu với phía trước để nhường chỗ cho bộ mâm lớn hơn. Ở phía sau, cánh gió đuôi mới giúp nâng tầm dáng xe, trong khi bộ khuếch tán khổng lồ hứa hẹn sẽ "ghìm" cỗ máy thuần điện có công suất 1.035 mã lực này xuống mặt đường.

Nhìn tổng thể thì bản độ của Luce do Venuum thực hiện khá giống với Dodge Charger, nhưng chưa hẳn. Luce vẫn ra dáng một chiếc Ferrari hơn những hình ảnh nguyên bản được hãng công bố. Dự án độ Luce của Venuum là "phát súng" mở màn sau khi Ferrari trình làng chiếc xe này. Trong vài tuần tới, những tên tuổi sừng sỏ như Mansory, Larte Design, Koenig và Novitec sẽ sớm trình làng bộ bodykit của riêng mình để kịp bàn giao cho những vị khách đầu tiên sở hữu xe.

Ferrari Luce qua bàn tay của Venuum, xe được bổ sung bodykit từ đầu đến đuôi.

Venuum trang bị ốp sườn mới và các chi tiết viền hốc bánh xe.

Với Luce, các hãng độ sẽ phải dồn toàn lực vào phần thiết kế. Mặc dù xe điện hoàn toàn có thể tinh chỉnh để nâng thêm công suất, nhưng sẽ cần thời gian để các hãng độ vốn quen thuộc với động cơ xăng thực hiện bước chuyển dịch này. Nâng cấp sức mạnh trên xe điện khác biệt lớn với xe động cơ đốt trong. Các kỹ sư không chỉ lắp hệ thống ống xả mới rồi bàn giao xe cho khách đi về, xe điện đòi hỏi kỹ thuật cao hơn cùng các phần mềm chuyên nghiệp.

Bên cạnh việc nâng cấp ngoại hình của Luce, Venuum cũng cải thiện nội thất của Luce. Nhánh nhỏ chuyên về cá nhân hoá mang tên Atelier sẽ cung cấp vô số tùy chọn cá nhân hóa khi danh mục có sẵn của Ferrari là chưa hoàn thiện đủ.

Mẫu siêu xe điện Ferrari Luce nguyên bản.

Dù bị nhiều người chê là mất đi chất của siêu xe, nhưng mẫu siêu xe điện này đã bán sạch xuất trong năm 2027 và khách hàng muốn mua phải chờ sâng n