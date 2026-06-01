Jony Ive giúp Ferrari làm điều Apple từng mơ với chiếc xe điện đầu tiên

Ferrari vừa chính thức công bố thiết kế hoàn chỉnh của Luce, siêu xe điện hoàn toàn đầu tiên của hãng. Điểm nhấn nổi bật nhất của mẫu xe này chính là nội thất được thiết kế với sự hỗ trợ từ Jony Ive, cựu giám đốc thiết kế của Apple.

Phần khoang cabin của Luce kết hợp hài hòa giữa các nút bấm vật lý, chi tiết điều khiển bằng nhôm, màn hình kỹ thuật số và bố cục tối giản làm gợi nhớ đến dự án Apple Car đã bị hủy bỏ.

Để tạo nên nội thất của Luce, Ferrari đã hợp tác với LoveFrom, nhóm sáng tạo do Jony Ive và Marc Newson thành lập, nhằm hướng tới sự đơn giản và tập trung vào người lái. Thay vì phụ thuộc vào màn hình cảm ứng, Ferrari đã sử dụng các nút bấm, núm xoay, cần gạt và công tắc cơ học trên bảng điều khiển và các tấm ốp bên. Đồng hồ cơ học cũng được tích hợp để mang lại cảm giác truyền thống của siêu xe trong một chiếc xe điện hiện đại.

Phần vô lăng ba chấu của Luce được làm hoàn toàn từ nhôm tái chế và tích hợp các nút điều khiển. Khoang cabin được thiết kế với sự kết hợp của kính, nhôm và các bề mặt trơn nhẵn. Ferrari cho biết ngôn ngữ thiết kế của Luce kết nối ngoại thất, nội thất và giao diện phần mềm nhằm tạo nên một trải nghiệm nhất quán cho người dùng.

Về hiệu năng, Luce là mẫu xe bốn cửa, năm chỗ ngồi, trang bị bốn động cơ điện với tổng công suất lên đến 1.035 mã lực và bộ pin 122 kWh. Theo Ferrari, xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, đưa Luce vào phân khúc siêu xe hoàn toàn chạy bằng điện.

Ngoài ra, Ferrari cũng xác nhận sẽ phát triển một ứng dụng đi kèm để điều khiển hệ thống điều hòa, cài đặt sạc và giám sát xe. Giá khởi điểm của Luce là 550.000 EUR, với kế hoạch sản xuất dự kiến bắt đầu vào cuối năm 2026 và ra mắt tại Mỹ vào năm 2027.