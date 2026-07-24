Kawasaki ra mắt mô tô mới, giá chỉ tương đương Exciter TCS

Được phát triển từ nền tảng dòng xe địa hình KLX, KLX150SM được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu vận hành trên đường nhựa. Mẫu xe sử dụng bộ vành nan hoa 17 inch cho cả hai bánh, kết hợp lốp đường phố, hệ thống phanh đĩa cỡ lớn và hệ thống treo có hành trình dài.

Thiết kế của KLX150SM vẫn mang đậm phong cách Motocross và Enduro với chắn bùn trước đặt cao, thân xe gọn gàng, yên dài và phần đuôi vuốt ngắn. Cả hai phiên bản đều được trang bị đèn pha LED. Bộ vành nan hoa 17 inch cho phép xe sử dụng nhiều lựa chọn lốp đường phố và lốp thể thao hơn so với cấu hình bánh xe địa hình truyền thống.

Cung cấp sức mạnh cho Kawasaki KLX150SM 2027 là động cơ xi-lanh đơn dung tích 144 cc, 4 thì, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Xe tiếp tục sử dụng bộ chế hòa khí Keihin NCV24 thay vì hệ thống phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa 8,6 kW (khoảng 12 mã lực) tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số 6 cấp.

Khung xe sử dụng kết cấu thép dạng Perimeter. Hệ thống treo gồm phuộc trước hành trình ngược (USD) đường kính 35 mm với hành trình 175 mm, trong khi phía sau là giảm xóc đơn Uni-Trak có hành trình 192 mm và hỗ trợ điều chỉnh tải trước. Trên phiên bản SE, cặp phuộc trước được sơn màu vàng, trong khi các thông số kỹ thuật vẫn giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn.

Hệ thống phanh gồm đĩa đơn đường kính 300 mm phía trước và đĩa 200 mm phía sau. Xe sử dụng lốp trước kích thước 100/80-17 và lốp sau 120/70-17. Khoảng sáng gầm đạt 275 mm, chiều cao yên ở mức 840 mm. Phiên bản KLX150SM SE được bổ sung bảng đồng hồ kỹ thuật số, ốp bảo vệ tay lái và tấm chắn gầm động cơ.

Tại Indonesia, Kawasaki KLX150SM 2027 có giá bán từ 39,1 triệu Rupiah (khoảng 57 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản KLX150SM SE được niêm yết ở mức 41,5 triệu Rupiah, tương đương khoảng 60,7 triệu đồng.