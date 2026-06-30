Hãng Ferrari "hồi sinh" hộp số sàn trên dòng xe 12Cilindri

Thương hiệu siêu xe Ý Ferrari vừa khiến giới mộ điệu toàn cầu đứng ngồi không yên trước thông tin sẽ trình làng một phiên bản đặc biệt vào ngày 4/7 tới. Nhiều nguồn tin dự đoán, đây có thể là biến thể giới hạn của siêu xe 12Cilindri, đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của cấu hình hộp số sàn sau 14 năm vắng bóng kể từ mẫu 599 GTB năm 2012.

Mọi nghi vấn càng có thêm cơ sở khi Giám đốc điều hành Ferrari, ông Benedetto Vigna, ẩn ý tại hội nghị đại lý ở Las Vegas: "Trong vài tuần tới, các bạn sẽ được chứng kiến một siêu phẩm kết hợp giữa giá trị quá khứ và tầm nhìn tương lai. Hãy kiên nhẫn đợi đến ngày 4/7."

Công nghệ hộp số độc đáo này nhiều khả năng sẽ được áp dụng đầu tiên trên chiếc Ferrari 12Cilindri MM

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào một bằng sáng chế mới được hé lộ của Ferrari. Hãng xe Ý không đơn thuần mang trở lại hộp số sàn truyền thống, mà phát triển một hệ thống cơ điện tử thông minh dựa trên công nghệ Shift-by-wire (sang số điện tử) – tương tự giải pháp mà Koenigsegg từng áp dụng trên siêu phẩm CC850.

Khách hàng mua mẫu xe này sẽ nhận được trải nghiệm "2 trong 1" độc nhất vô nhị: đầu tiên là chế độ Số sàn (Manual): Cung cấp cần số 6 cấp dạng thể thao (gated shifter) kết hợp cùng chân côn. Hệ thống sử dụng các con lăn lò xo điều khiển điện tử để mô phỏng chính xác lực phản hồi vật lý, mang lại cảm giác sang số chân thực như xe số sàn cơ học.

Ferrari đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của cấu hình hộp số sàn sau 14 năm vắng bóng.

Chế độ Tự động (Automatic): Khi không muốn đạp côn sang số, người lái có thể chuyển xe về chế độ tự động hoàn toàn thông qua các nút bấm R (Lùi), N (Mo), D (Tiến), M (Bán tự động) tích hợp ngay trên cụm cần số.

Bằng sáng chế chỉ ra rằng hệ thống cần số mô phỏng này có thể kết nối trực tiếp với hộp số ly hợp kép (DCT) hiện hành của Ferrari. Điều này giúp hãng tối ưu hóa chi phí phát triển khi biến đây thành một tùy chọn "cắm là chạy" (plug-and-play) cực kỳ tiện lợi trên các nền tảng xe có sẵn.

Giới truyền thông nhận định, công nghệ hộp số độc đáo này nhiều khả năng sẽ được áp dụng đầu tiên trên phiên bản giới hạn mang tên Ferrari 12Cilindri MM. Mẫu xe này được dự đoán sẽ có cả hai cấu hình mui trần (Aperta) và mui cứng (Coupe).

Nếu các tin đồn trở thành sự thật vào ngày 4/7, Ferrari không chỉ tái định nghĩa trải nghiệm lái xe thuần chất cho các nhân tố đam mê tốc độ, mà còn mở ra một chương mới cho việc bảo tồn những di sản cơ khí trong kỷ nguyên số hóa.