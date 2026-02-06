Nhiều mẫu xe mới ra mắt Việt Nam đã khan hàng trước Tết

Tết Nguyên đán tới gần cũng là lúc nhu cầu mua sắm ô tô của người dân tăng cao, nhưng trên thị trường có nhiều mẫu xe không có hàng để giao. Tình trạng này diễn ra phổ biến ở các mẫu xe Nhật nhập khẩu.

Khảo sát tại một số đại lý Mitsubishi, mẫu xe Destinator tiếp tục là cái tên hot được nhiều khách hàng quan tâm. Tuy nhiên, người dùng muốn đặt mua và lấy xe ngay thời điểm này là rất khó.

Mitsubishi Destinator bán được 2.377 chiếc ngay trong tháng đầu ra mắt. Ảnh: Đại lý

Theo tư vấn bán hàng, lượng xe đang được giao trên thị trường hiện nay chủ yếu là các xe nhập về từ năm ngoái, ưu tiên bàn giao cho những khách hàng đã đặt mua đợt đầu.

Những khách chưa nhận được xe hoặc mới đặt cọc chưa lâu sẽ phải chờ ít nhất đến sau Tết Nguyên đán, tức khoảng cuối tháng 2 và đầu tháng 3. Người dùng có thể chọn tiếp tục chờ hoặc nhận lại tiền đặt cọc.

Sức hút của mẫu xe này đến từ cấu hình 7 chỗ và mức giá ưu đãi dành cho nhóm khách hàng tiên phong. Ở thời điểm ra mắt, mẫu SUV gia đình này được áp dụng giá khuyến mãi 739-808 triệu đồng.

Cũng trong phân khúc SUV cỡ C như Destinator, Subaru Forester ra mắt thế hệ mới tại Việt Nam từ cuối tháng 11/2025. Theo tư vấn bán hàng tại các đại lý Subaru, mẫu SUV này cũng đang tạm dừng nhập các lô xe mới cho tới tháng 5.

Subaru Forester thế hệ mới. Ảnh: Đại lý

Một nhân viên tư vấn bán hàng tại Hà Nội cho biết đại lý hiện chỉ còn một chiếc Forester 2025 cuối cùng màu xanh có thể giao ngay. Với dòng Forester thế hệ mới, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Trong khi đó, chính hãng Subaru vẫn đang triển khai khuyến mãi cho dòng Forester đời cũ nhập khẩu từ Thái Lan. Cụ thể, các xe sản xuất 2024 (VIN 2024) đang được giảm giá 140-280 triệu đồng tùy phiên bản.

Do phiên bản cũ vẫn chưa được xả hết nên việc hãng tạm dừng nguồn cung mẫu Forester mới nhập Nhật cũng là điều dễ hiểu.

Một mẫu xe Nhật khác mới ra mắt gần đây cũng rơi vào tình trạng khan hàng là Toyota Hilux 2026. Theo đó, tư vấn bán hàng một đại lý Toyota tại Hà Nội cho biết khách đặt mua dòng Hilux sẽ phải chờ lịch giao xe cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3.

Ở một số đại lý khác, việc khan hàng Toyota Hilux cũng diễn ra nhưng chỉ ở một số bản bán chạy như Hilux Pro số tự động 1 cầu và Trailhunter cao cấp nhất. Phiên bản thấp dùng hộp số sàn vẫn có sẵn xe giao ngay.

Sự xuất hiện của Toyota Hilux 2026 khiến phân khúc bán tải phổ thông trở nên sôi động hơn. Ảnh: Đại lý

Việc Toyota Hilux được làm mới thiết kế, thêm nhiều công nghệ nhưng lại có giá rẻ hơn đời cũ giúp mẫu bán tải này thu hút được càng nhiều khách hàng.

So với các đối thủ, mức giá 632-903 triệu đồng giúp tạo lợi thế nhất định cho Hilux 2026 để cạnh tranh với Ford Ranger (669-1.039 triệu đồng) hay Mitsubishi Triton (655-924 triệu đồng).

Điểm chung của các mẫu xe kể trên là đều mang thương hiệu Nhật và được nhập khẩu nguyên chiếc. Tuy nhiên, hai mẫu Mitsubishi Destinator và Toyota Hilux rơi vào tình trạng khan hàng chủ yếu bởi lý do lô xe nhập về đợt đầu đã có khách đặt, trong khi các lô xe mới không kịp cập cảng trước Tết để giao cho khách.

Còn với Subaru Forester, mẫu xe này không có sức tiêu thụ tốt bằng hai cái tên trên, cũng như trong phân khúc bởi giá bán ở mức cao (1,299-1,399 tỷ đồng) do chuyển sang nhập Nhật. Bên cạnh đó, hãng còn phải xả hàng xe đời cũ nên việc tạm dừng nhập bản mới là hợp lý để tránh gia tăng lượng xe lưu kho.