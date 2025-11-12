Thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe hybrid sắp giảm 30%

Chính sách giảm thuế tiêu thụ đặc biệt xuống 30% khiến giá xe giảm mạnh, thị trường bùng nổ doanh số và các hãng đua nhau lắp ráp, giới thiệu xe mới. Sức nóng của thị trường xe hybrid đang tăng mạnh khi thời điểm áp dụng chính sách giảm thuế, phí mới cho loại xe này chỉ còn chưa đầy hai tháng.

Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi), được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025, được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho các dòng xe xăng lai điện trong thời gian tới. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 1 năm sau, xe hybrid bao gồm cả loại tự sạc (HEV) và sạc ngoài (PHEV) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ bằng 70% so với xe chạy xăng, dầu cùng chủng loại.

Mẫu xe Toyota Yaris Cross HEV dự kiện sẽ được lắp ráp tại Việt Nam trong thời gian tới.

Đây là thay đổi lớn, bởi hiện nay chỉ những mẫu xe hybrid sạc ngoài (PHEV) được hưởng mức ưu đãi này, còn dòng xe hybrid tự sạc (HEV) phổ biến hơn vẫn phải chịu mức thuế tương đương xe xăng truyền thống. Việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ kéo theo các loại thuế VAT và lệ phí trước bạ tính trên giá trị xe cũng giảm tương ứng.

Theo tính toán, người mua xe HEV từ năm sau có thể được giảm từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng so với hiện nay. Ví dụ, một chiếc xe HEV sau khi nhập khẩu có giá trị 1 tỷ đồng. Hiện tại, chiếc xe này đang bị áp mức thuế tiêu thụ đặc biệt của xe xăng 50% (giả sử dung tích 2.000-3.000 cc), tương đương 500 triệu đồng. Sau đó, xe chịu thêm 10% VAT (150 triệu) và lệ phí trước bạ 12% (khoảng 180 triệu).

Suzuki Fronx trang bị động cơ lai hybrid vừa được ra mắt tại Việt Nam.

Như vậy, để lăn bánh, khách hàng phải bỏ ra không dưới 1,85 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, mẫu xe này chỉ phải nộp 70% mức thuế tiêu thụ đặc biệt, tương đương 350 triệu đồng. Giá trị xe sau đó cộng thuế VAT (135 triệu) và lệ phí trước bạ 12% (khoảng 162 triệu), giá lăn bánh của xe chỉ còn khoảng 1,66 tỷ đồng. Như vậy, khách hàng có thể tiết kiệm tới gần 200 triệu đồng.

Giảm giá sẽ giúp doanh số xe hybrid dần tích cực

Việc mở rộng ưu đãi cho toàn bộ xe hybrid là bước đi lớn nhằm khuyến khích chuyển dần sang phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải. Đây chính là lý do khiến nhiều người tiêu dùng Việt Nam quan tâm đến các dòng xe này và chấp nhận chờ đợi đến thời điểm 2026 để được hưởng mức giảm mạnh về giá.

Trên thực tế, sức hút của xe hybrid đã thể hiện rõ trong suốt từ đầu năm đến nay. Theo báo cáo của VAMA, dòng xe này tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh với tổng doanh số 9 tháng đầu năm 2025 đạt 9.785 chiếc, tăng tới 73,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Honda vừa công bố thông tin lắp ráp mẫu xe CR-V RS e:HEV.

Các hãng xe cũng đang chuẩn bị cho sự chuyển đổi mới bằng cách đưa về nước nhiều mẫu xe hybrid hơn trong vài tháng qua. Có thể kể tới hàng loạt cái tên như Suzuki Fronx, KIA Sorento PHEV, BYD Seal 5, Lynk & Co 08, Mercedes-Benz E Class, Volkswagen Golf các bản eTSI và sắp tới có thể có thêm Hyundai Santa Fe Hybrid hay Mercedes-Benz GLE 400e.

Trước sự thay đổi, không ít hãng xe còn quyết định đầu tư lắp ráp trong nước. Ví dụ như Toyota Việt cho biết sẽ đầu tư hơn 360 triệu USD để nâng cấp nhà máy và xây dựng dây chuyền lắp ráp xe hybrid đầu tiên, đặt tại Phú Thọ (tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Honda Việt Nam cũng xác nhận sẽ bắt đầu lắp ráp mẫu CR-V e:HEV RS, dự kiến xuất xưởng ngay đầu năm tới.

Toyota Innova Cross HEV đang được một doanh nghiệp kinh doanh vận tải sử dụng.

Xe hybrid được xem là lựa chọn hợp lý trong giai đoạn hạ tầng trạm sạc cho xe điện chưa phát triển đồng bộ, vì vừa tiết kiệm nhiên liệu đáng kể so với xe thuần xăng, lại vừa không phụ thuộc vào trạm sạc. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, giới kinh doanh dự báo từ năm 2026, xe hybrid có thể chiếm 10-12% tổng doanh số ô tô du lịch tại Việt Nam, vượt xa mức 3-4% như hiện nay.