VinFast VF7 có mức giá bán ra sao trong tháng này

Trong tháng này, mẫu xe VinFast VF 7 có khuyến mại mua xe 0 đồng dành cho khách hàng mua xe không cần vốn đối ứng, được cho vay lên tới 100% giá trị xe. Ưu đãi trực tiếp vào giá bán lẻ đề xuất lên tới 6% đến 10% cho khách hàng đổi xe xăng lấy xe điện. Và miễn phí sạc pin đến hết 10/2/2029.

Trên thực tế, ở bản cao cấp nhất Plus kính trần và hai mô tơ điện xe VF7 nhận được ưu đãi lên đến hơn 110 triệu đồng. Riêng ở bản Base thấp nhất sở hữu một mô tô điện đang được ưu đãi lên đến hơn 84 triệu đồng.

VinFast VF 7 được chắp bút bởi xưởng thiết kế Torino Design (Italy) với ngôn ngữ "Vũ trụ phi đối xứng".

VinFast ra mắt VF 7, mẫu xe gầm cao cỡ C lắp ráp trong nước, bán ra hai phiên bản: Eco và Plus. Đây là mẫu xe thuần điện duy nhất trong phân khúc và sản phẩm thương mại thứ tư được hãng Việt giới thiệu trong 2023, sau VF 5, VF 6 và VF 9.

Xe được chắp bút bởi xưởng thiết kế Torino Design (Italy). VF 7 giống như bản thu nhỏ của VF 9 khi kết hợp các đường cong uyển chuyển ở phần đầu và dứt khoát ở đuôi xe. Ở trước và sau, dải định vị LED chữ V mô phỏng hình cánh chim đặc trưng của hãng Việt tạo điểm nhấn cho mẫu xe này.

Chi tiết bản cao cấp nhất với mức giá bán và giảm được tính trên phần mềm của hãng.

Bản Eco có mức giá lăn bánh cuối cùng.

VinFast gọi ngôn ngữ thiết kế trên VF 7 là "vũ trụ phi đối xứng". Riêng phần mui xe vuốt xuôi về phía sau phong cách coupe, bộ mâm hợp kim 20 inch ở cả hai phiên bản. So với VF 6 tổng thể mềm mại, xe có phần nam tính, thể thao hơn.

Đuôi xe VinFast VF 7 cũng xuất hiện các đường gân dập nổi lớn, mở rộng 2 bên.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là: 4.545 x 1.890 x 1.635 mm. Kích thước này của VF 7 ngắn và thấp hơn so với các đối thủ, trong khi chiều rộng nhỉnh hơn, cụ thể CR-V (4.623 x 1.855 x 1.679 mm), Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm), CX-5 (4.550 x 1.840 x 1.680 mm). Riêng về chiều dài cơ sở, VF 7 (2.840 mm) vượt trội hơn tất cả các đối thủ chạy xăng. Ví dụ CR-V là 2.660 mm, Tucson 2.755 mm hay CX-5 2.700 mm.

Bên trong khoang lái, các chi tiết trên xe được thiết kế hướng về người lái. Màn hình cảm ứng cỡ lớn 12,9 inch là nơi tập hợp tất cả thông tin giải trí lẫn điều hướng chức năng trên xe. Xe trang bị hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái HUD, vô lăng D-cut phối hai màu.

Giống như bản concept, VinFast cũng trang bị cần số dạng nút bấm ngay dưới màn hình giải trí. VinFast cho biết VF 7 có 6 lựa chọn màu ngoại thất, 2 màu nội thất. Riêng phiên bản Plus, nội thất được phối hai tông màu. Trần kính toàn cảnh Panorama là trang bị tùy chọn và chỉ có trên bản Plus.

Ở bản Plus xe được trang bị hai mô tơ điện, cho tổng công suất 349 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Công suất của bản này đưa VF 7 trở thành mẫu xe mạnh nhất phân khúc. Pin cung cấp năng lượng cho mô tơ điện trên bản này dung lượng 75,3 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa khoảng 431 km sau mỗi lần sạc đầy (tiêu chuẩn WLTP).

Ở Bản Base trang bị một mô tơ điện, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250Nm. Bộ pin đi kèm dung lượng 59,6 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 375 km/lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

Ngoài các tính năng an toàn cơ bản như cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát chống lật, bản Plus có thêm gói hỗ trợ lại (ADAS). Những tính năng của gói ADAS như giám sát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa, phanh tự động khẩn cấp phía trước, hệ thống camera 360 độ...

Ngoài ra, hai phiên bản đều có trợ lý ảo với khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền. VinFast VF 7 bản Base có giá 850 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 999 triệu đồng (đã bao gồm pin). Bản Plus có giá 999 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 1,199 tỷ đồng (đã bao gồm pin). Giá bán của VF 7 ở khoảng giữa trong phân khúc CUV cỡ C.