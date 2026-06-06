Siêu mô tô Italjet Dragster 700 đầu tiên về Việt Nam, giá ngang ô tô cỡ nhỏ

Mẫu xe thiết kế độc lạ Italjet Dragster 700 Twin vừa được đưa về Việt Nam thông qua một cửa hàng xe máy tư nhân tại TP.HCM.

Đây là là dòng xe thứ hai được nhà phân phối Italjet tung ra kể từ khi thương hiệu này chính thức gia nhập thị trường Việt từ cuối năm 2024 với dòng xe đầu tiên là Dragster 300.

Chia sẻ với Tiền Phong, đơn vị phân phối cho biết lô xe Italjet Dragster 700 Twin về Việt Nam lần này có 25 chiếc, được nhập khẩu từ nhà máy ở Trung Quốc với hai lựa chọn màu sắc.

Mẫu xe thương hiệu Ý này có thiết kế độc đáo với nhiều đường cắt xẻ táo bạo, kết hợp với các chi tiết cơ khí lắp ráp ở dàn áo.

Thân xe cơ bắp với điểm nhấn là bộ khung sườn ống thép sơn đỏ lộ thiên. Xe có chiều dài trục cơ sở lớn, đầu xe bệ vệ mang lại cảm giác giống các mẫu maxi-scooter.

Ở phía sau, phần đuôi xe Italjet Dragster 700 Twin được vuốt cao kết hợp hệ thống ống xả kép Akrapovic đặt hai bên.

Xe có phần yên đôi với chỉ khâu màu đỏ. Trong đó, yên phụ được đặt cao hơn và có diện tích khá nhỏ.

Đầu xe có ghi đông thể thao của Italjet Dragster 700 Twin với tay côn và tay phanh có thể điều chỉnh. Đèn xi-nhan được tích hợp vào bảo vệ tay lái.

Xe sở hữu nhiều công nghệ hiện đại như ABS, Traction Control, camera hành trình trước sau tích hợp, màn hình LCD màu 5 inch, kết nối Bluetooth, giám sát áp suất lốp và hỗ trợ dẫn đường Google Maps.

Là một mẫu xe hiệu suất cao, Italjet Dragster 700 Twin Premium Edition được trang bị hệ thống phanh Brembo hướng tâm, phuộc USD Marzocchi cùng lốp Pirelli Diablo Rosso.

Cung cấp sức mạnh cho Italjet Dragster 700 Twin là khối động cơ xy-lanh đôi song song dung tích 689 cc làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 68 mã lực, mô-men xoắn cực đại gần 70 Nm. Xe sử dụng hộp số côn tay 6 cấp, sức mạnh truyền đến bánh sau bằng xích tải.

Theo công bố, mẫu Italjet Dragster 700 Twin có giá 428 triệu đồng. Con số này ngang ngửa một số mẫu ô tô cỡ nhỏ như Hyundai Grand i10 (360-455 triệu đồng) hay Kia Morning (325-439 triệu đồng), và cao hơn VinFast VF 3 (giá niêm yết 302-315 triệu đồng)

Đơn vị phân phối cho biết đây là mẫu xe không dành cho số đông, mà hướng tới những người dùng thực sự đam mê, chịu chi để sở hữu một chiếc scooter cá tính.

Bên cạnh mẫu Dragster 700 Twin, nhà phân phối còn giới thiệu mẫu Dragster 300 Gresini Edition. Mẫu xe tay ga này được thiết kế lấy cảm hứng từ đường đua MotoGP, thể hiện ở bộ tem xanh – đỏ đặc trưng của đội đua Gresini Racing.

Italjet Dragster 300 Gresini Edition được trang bị khối động cơ 278cc làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử. Các chi tiết nổi bật khác gồm hệ thống treo thể thao, phanh Brembo cùng dàn khung cơ khí lộ thiên.

Theo công bố, Italjet Dragster 300 Gresini Edition có giá bán chính thức 225 triệu đồng. Lô xe đầu tiên về Việt Nam có số lượng giới hạn 40 chiếc.