Bất ngờ với mẫu cruiser 220cc mới có giá chưa tới 40 triệu đồng

Avenger 220 Street là mẫu cruiser được thiết kế để vẫn thuận tiện cho khả năng vận hành linh hoạt hàng ngày. Xe được trang bị bộ vành hợp kim đi kèm lốp không săm, nhờ đó mang tới diện mạo thể thao và hiện đại. Xe sử dụng những đường nét cơ bắp cùng với ghi đông đặt cao, trong khi yên xe hơi võng nhẹ giúp mang tới khả năng vận hành thoải mái.

Xe sở hữu chiều dài cơ sở 1.490 mm, tổng chiều dài 2.210 mm và khoảng sáng gầm 169 mm. Chiều cao yên chỉ 737 mm giúp người lái dễ dàng chống chân, đặc biệt phù hợp với người có vóc dáng trung bình. Trọng lượng 160 kg cũng góp phần mang lại cảm giác điều khiển nhẹ nhàng trong điều kiện giao thông đông đúc.

Hệ thống bánh xe gồm vành trước 17 inch và vành sau 15 inch, đi kèm lốp không săm kích thước 90/90-17 phía trước và 130/90-15 phía sau. Cấu hình này giúp chiếc cruiser duy trì sự ổn định khi chạy đường dài, đồng thời vẫn đảm bảo độ linh hoạt cần thiết trong môi trường đô thị.

Về sức mạnh, Avenger 220 Street 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 220 cc, làm mát bằng dầu. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 19,03 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 17,55 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 5 cấp.

Bình nhiên liệu dung tích 13 lít tiếp tục được duy trì trên phiên bản mới. Dù không phải con số quá lớn trong phân khúc cruiser, dung tích này vẫn đủ đáp ứng những hành trình dài nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu vốn được đánh giá tiết kiệm của dòng động cơ 220 cc từ Bajaj.

Tại thị trường Ấn Độ, Avenger 220 Street 2026 được bán với mức giá 130.172 Rupee - khoảng 36 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.