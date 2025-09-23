VinFast Minio Green xuất hiện trên đường phố Hà Nội

VinFast Minio Green đi kèm pin 18,5 kWh cho quãng đường 210 km, hỗ trợ sạc nhanh 30 phút. Thiết kế thực dụng, phù hợp cho dịch vụ vận tải và người dùng đô thị. Cụ thể, sau nhiều lần bị bắt gặp chạy thử trong lớp ngụy trang, VinFast Minio Green đã chính thức lộ diện.

Mẫu xe điện cỡ nhỏ này sẽ được trưng bày tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) vào ngày 19/9 trong sự kiện bàn giao xe Limo Green, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm xe điện của VinFast.

VinFast Minio Green được thiết kế chuyên biệt cho kinh doanh dịch vụ vận tải. Xe có kích thước dài x rộng x cao 3.090 x 1.496 x 1.659 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm, nhỏ gọn hơn cả VinFast VF 3 nhưng vẫn đủ không gian cho bốn người lớn. Ngoại hình mang phong cách hiện đại với các đường bo tròn mềm mại, điểm nhấn là dải đèn LED ban ngày cá tính.

Mẫu xe được trang bị động cơ điện công suất 20 kW và mô-men xoắn cực đại 65 Nm, vận tốc tối đa 80 km/h. Ban đầu, xe sử dụng pin lithium-ion 15,2 kWh với phạm vi 170 km, nhưng sau khi nâng cấp, Minio Green chuyển sang kiến trúc 400V cùng pin 18,5 kWh, giúp quãng đường di chuyển tăng lên 210 km. Thời gian sạc nhanh từ 10-70% chỉ mất 30 phút, toàn bộ chi phí nâng cấp do VinFast chi trả.

Dù định vị ở phân khúc giá rẻ, Minio Green vẫn được trang bị các tính năng cần thiết như màn hình giải trí trung tâm, kết nối Bluetooth, điều hòa không khí, túi khí, hệ thống phanh ABS và EBD. Đây là những yếu tố đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hàng ngày, đặc biệt trong môi trường đô thị đông đúc.

VinFast Minio Green được Xanh SM phân phối với mức giá 269 triệu đồng, rẻ hơn khoảng 30 triệu đồng so với VF 3. Với giá này, xe trở thành đối thủ trực tiếp của Kia Morning, Hyundai i10 và Toyota Wigo, nhưng có lợi thế vượt trội về chi phí vận hành thấp trong bối cảnh giá xăng dầu ngày càng tăng cao.

Việc đưa Minio Green vào hoạt động không chỉ giúp VinFast củng cố vị thế trong lĩnh vực vận tải xanh mà còn mở rộng lựa chọn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Với mức giá hợp lý, phạm vi di chuyển tốt và tính năng phù hợp, mẫu xe điện cỡ nhỏ này hứa hẹn sẽ nhanh chóng tiếp cận thị trường và trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe đô thị.