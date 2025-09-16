Bộ đôi xe buýt điện và LimoGreen mới của VinFast chạy thử trong lớp ngụy trang

VinFast chuẩn bị bàn giao xe buýt điện EB 6 và Minio Green. EB 6 chạy hơn 250 km mỗi lần sạc, nhiều cấu hình đa dụng; Minio Green giá 269 triệu đồng, pin 18,5 kWh đi 210 km. Sau khi hoàn tất bàn giao Limo Green và Evo Grand, VinFast đang chuẩn bị tung ra loạt sản phẩm mới. Thời gian gần đây, hình ảnh Minio Green và xe buýt điện cỡ nhỏ EB 6 liên tục được người dùng chia sẻ khi chạy thử nghiệm tại Hải Phòng, nơi đặt nhà máy chính của hãng.

Theo kế hoạch, EB 6 phiên bản xe buýt công cộng sẽ xuất xưởng trong tháng 9 trước khi bàn giao bản đưa đón học sinh vào tháng 10. Mẫu xe có kích thước 6.200 x 2.200 x 2.900 mm, gầm cao tối thiểu 180 mm ngay cả khi chở đủ tải. Xe dùng pin LFP dung lượng 179,5 kWh, cho phạm vi di chuyển trên 250 km và hỗ trợ sạc nhanh 120 kW, nạp từ 20% đến 80% trong 70 phút.

Xe buýt điện VinFast EB 6.

EB 6 trang bị động cơ điện cầu sau công suất 190 mã lực, mô-men xoắn 420 Nm, cùng loạt tính năng an toàn như ABS, EBD, BA, ESC, ASF. Nội thất được tùy biến theo mục đích sử dụng: bản xe buýt công cộng có 11 ghế ngồi và 17 chỗ đứng, bản liên tỉnh và đưa đón học sinh có 20 chỗ cùng nhiều trang bị như camera giám sát, ứng dụng điểm danh, máy lọc không khí hay màn hình LED 21 inch.

Minio Green ban đầu dự kiến bàn giao vào tháng 8 nhưng lùi sang tháng 12 để nâng cấp kiến trúc điện và pin. Xe nay sử dụng kiến trúc 400V, sạc nhanh từ 10-70% chỉ trong 30 phút. Pin nâng từ 15,2 kWh lên 18,5 kWh, tăng quãng đường di chuyển từ 170 km lên 210 km.

Xe điện cỡ nhỏ giá rẻ VinFast Minio Green.

Mẫu xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm, nhỏ hơn cả VF 3 nhưng vẫn đủ chỗ cho 4 người lớn. Định vị ở phân khúc xe dịch vụ, Minio Green được Xanh SM phân phối với giá 269 triệu đồng, rẻ hơn VF 3 khoảng 30 triệu đồng. Toàn bộ chi phí nâng cấp do VinFast chịu, khách hàng không phải trả thêm.

Việc đưa Minio Green và EB 6 vào vận hành không chỉ mở rộng danh mục sản phẩm mà còn củng cố vị thế VinFast trong mảng dịch vụ vận tải xanh. Với giá bán cạnh tranh và nhiều tính năng phù hợp, hai mẫu xe này được kỳ vọng sẽ nhanh chóng tiếp cận thị trường, đáp ứng nhu cầu đa dạng từ cá nhân đến doanh nghiệp.