Ảnh thực tế VinFast Minio Green tại đại lý, giá 269 triệu đồng

Những hình ảnh về VinFast Minio Green bản thương mại bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội mới đây cho thấy mẫu xe điện giá rẻ nhất của VinFast đã được đưa về đại lý, chuẩn bị bàn giao cho những khách hàng đặt sớm ngay trong tháng 12/2025. Đây là những xe thuộc lô sản xuất đầu tiên, đánh dấu bước khởi động của loạt sản phẩm Green mà hãng công bố trong năm nay.

VinFast Minio Green đã có mặt tại đại lý

So với kế hoạch ban đầu từng dự kiến giao từ tháng 8/2025, tiến độ đã được dời lại bốn tháng do VinFast thực hiện một số điều chỉnh kỹ thuật. Đáng chú ý nhất là việc nâng tầm hoạt động từ mức 120–180 km sau một lần sạc lên 210 km theo tiêu chuẩn NEDC. Nâng cấp này nhận nhiều phản hồi tích cực vì cải thiện đáng kể giá trị sử dụng cho một mẫu xe đô thị cỡ nhỏ.

Chiếc Minio Green xuất hiện tại đại lý mang thiết kế và cấu hình tương đồng với mẫu xe từng được trưng bày tại sự kiện của hãng ở Hà Nội hồi tháng 9. Xe giữ nguyên phong cách đầu xe đặc trưng với cụm đèn LED projector, logo chữ V mạ chrome, gạt mưa đơn và bộ mâm sắt 13 inch. Tỷ lệ thân xe nhỏ gọn gợi nhớ các mẫu K-Car Nhật Bản, với phần đầu ngắn, kính lái có độ nghiêng lớn và cửa sau gần như thẳng đứng.

Ngoại thất VinFast Minio Green tại đại lý mang thiết kế và cấu hình tương đồng với xe từng được trưng bày

Kích thước tổng thể của VinFast Minio Green đạt 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm và khoảng sáng gầm 165 mm. Hệ thống treo MacPherson được sử dụng cho cả bốn bánh, phù hợp điều kiện vận hành trong phố.

Khoang nội thất giữ triết lý tối giản, tập trung vào những tính năng thiết yếu. Xe sử dụng ghế bọc nỉ, chỉnh cơ hoàn toàn tương tự VF 3. Vô-lăng dạng D-Cut gọn gàng, tích hợp một số phím chức năng, đi kèm chìa khóa cơ truyền thống. Phía sau là màn hình kỹ thuật số cỡ lớn đảm nhiệm cả hiển thị thông tin lẫn giải trí, kết hợp radio FM và dàn âm thanh hai loa.

Nội thất VinFast Minio Green tại đại lý

VinFast Minio Green được trang bị động cơ điện công suất khoảng 27 mã lực và mô-men xoắn 65 Nm, cho tốc độ tối đa 80 km/h. Bộ pin Lithium-ion dung lượng 18,5 kWh cho phép di chuyển tối đa 210 km mỗi lần sạc, với công suất sạc tối đa 12 kW. Cổng sạc được đặt phía sau bên phụ.

Định vị ở nhóm xe điện giá rẻ với cấu hình hai cửa bốn chỗ, VinFast Minio Green là mẫu mở màn cho dải sản phẩm Green do GSM phân phối, bên cạnh Herio Green, Nerio Green và Limo Green. Với mức giá niêm yết 269 triệu đồng và trang bị hướng đến nhu cầu đi lại cơ bản trong đô thị, mẫu xe này đang thu hút sự chú ý nhờ kỳ vọng tạo thêm một cú hích mới trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam.

