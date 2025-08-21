Bắt gặp VinFast Minio Green chạy thử tại Hải Phòng với chi tiết khác lạ

Mới đây, một chiếc VinFast Minio Green được bắt gặp chạy thử trên đường phố Hải Phòng cùng lớp phủ nguỵ trang ngoại thất. Trước đó, mẫu xe này mới chỉ xuất hiện trong khuôn viên nhà máy. Việc đưa xe ra thử nghiệm công khai đánh dấu một bước tiến quan trọng trong giai đoạn hoàn thiện trước khi bàn giao cho khách hàng.

Điểm đáng chú ý là chi tiết đèn xi-nhan LED ở cụm đèn đã để lộ rõ. Đây là một trang bị không xuất hiện trong bảng thông số kỹ thuật hãng công bố. Theo thông số, xe có cụm đèn trước dạng LED projector còn đèn hậu là halogen.

Đèn xi-nhan LED là điểm đáng chú ý của VinFast Minio Green

Minio Green đã nhiều lần lộ diện ngoài đời thực nhưng lần này đặc biệt hơn vì xe đeo biển số tạm - điều cho thấy VinFast đang tiến rất gần đến thời điểm thương mại hóa sản phẩm.

Thuộc phân khúc xe mini đô thị, VinFast Minio Green sở hữu kích thước DxRxC lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.065 mm. Dù nhỏ gọn, xe vẫn được bố trí 4 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu di chuyển của một gia đình nhỏ.

Ảnh thực tế VinFast Minio Green không có lớp ngụy trang

Tuy nhiên, theo những hình ảnh chạy thử được chụp lại, dễ thấy mẫu xe này có chiều cao gần tương đương Mitsubishi Xpander và nhỉnh hơn Hyundai Grand i10. Điều này hứa hẹn mang lại không gian thoáng hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.

Nội thất Minio Green hướng đến sự tối giản. Xe được trang bị ghế nỉ, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng, điều hòa cơ, màn hình màu sau vô-lăng kiêm cụm đồng hồ, cùng hệ thống giải trí 2 loa cơ bản.

VinFast Minio Green sử dụng động cơ điện cho công suất 20 kW (tương đương 27 mã lực) và mô-men xoắn 65 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau. Tốc độ tối đa đạt 80 km/h. Bộ pin LFP 14,7 kWh cho quãng đường di chuyển 170 km sau mỗi lần sạc (theo chuẩn NEDC), hỗ trợ sạc nhanh tối đa 12 kW.

Trang bị an toàn trên xe gồm: phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, hệ thống treo MacPherson cả trước lẫn sau, ABS, kiểm soát lực kéo và túi khí người lái.

Hiện tại, Minio Green là mẫu ô tô điện có giá thấp nhất của VinFast, khoảng 269 triệu đồng (đã bao gồm pin). Khách hàng mua xe còn được hưởng ưu đãi sạc miễn phí tại các trạm V-Green đến hết tháng 6/2027, tạo lợi thế cạnh tranh nổi bật trong phân khúc xe điện mini.

