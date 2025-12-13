VinFast lập kỷ lục về lượng xe bán ra tại Việt Nam

Hãng xe VinFast đang giữ vị thế dẫn đầu thị trường với tổng lũy kế lên đến 147.450 xe tính từ đầu năm. Vị thế số 1 tuyệt đối của VinFast không chỉ phản ánh hiệu quả kinh doanh mà còn khẳng định xu hướng chuyển dịch tất yếu từ xe xăng sang xe điện tại Việt Nam.

Đóng góp chủ lực cho doanh số kỷ lục tháng 11/2025 là dòng Green với 9.642 chiếc Limo Green được bàn giao cho khách hàng. Đây là kỷ lục doanh số tháng cao nhất từ trước đến nay mà một mẫu xe có thể đạt được. Sức hút của Limo Green đến từ cấu hình 7 chỗ rộng rãi, đa dụng, chất lượng vận hành đã được khẳng định cùng mức giá và chi phí sử dụng hấp dẫn, đồng thời được hưởng đầy đủ các ưu đãi như hỗ trợ thu xăng - đổi điện, chuyển đổi xanh theo chương trình “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh lần 3”, miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng, miễn lệ phí trước bạ cho xe điện từ Chính phủ…

VinFast Limo Green đã trở thành mẫu xe MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất trên thị trường.

Với sự tối ưu về chi phí và hiệu năng, Limo Green đã trở thành mẫu xe MPV 7 chỗ được ưa chuộng nhất trên thị trường, chỉ sau 4 tháng bán ra đã đạt tổng lũy kế là 16.146 xe. Bên cạnh Limo Green, các mẫu xe VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật trong top xe bán chạy nhất của từng phân khúc trong tháng, với doanh số lần lượt là 4.655 xe VF 3, 3.072 xe VF 5, 2.801 xe VF 6 và 1.225 xe VF 7.

Tính tổng từ đầu năm đến nay, VF 3 tiếp tục giữ vững vị thế mẫu xe bán chạy nhất thị trường với 40.660 xe. Xếp ngay phía sau là VF 5 với 38.478 xe, không bao gồm 12.354 xe Herio Green - phiên bản tối ưu cho kinh doanh dịch vụ của VF 5.

Xếp tiếp theo trong danh sách bán chạy của VinFast là VF 6 - mẫu xe dẫn đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam với tổng cộng 19.750 xe bán ra từ đầu năm. Các mẫu VF 7, VF 8, VF 9 cũng nằm trong top những xe bán chạy nhất các phân khúc C-SUV, D-SUV và E-SUV, với doanh số lũy kế tương ứng lần lượt là 8.292, 3.172 và 1.755 xe bán ra kể từ đầu năm.

VinFast là VF 6 là mẫu xe dẫn đầu phân khúc B-SUV tại thị trường Việt Nam.

Tổng cộng, VinFast đã bàn giao ra thị trường Việt Nam 147.450 xe ô tô điện các loại từ đầu năm, đóng góp đáng kể vào mục tiêu tăng gấp đôi doanh số trên toàn cầu so với năm 2024. Tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng doanh số là mạng lưới xưởng dịch vụ liên tục được mở rộng. Trong tháng 11/2025, VinFast đã khai trương xưởng dịch vụ thứ 350, hướng đến đạt 400 xưởng vào cuối năm, khẳng định vị thế hãng xe có mạng lưới hậu mãi lớn nhất thị trường, mang đến sự an tâm, thuận tiện cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast toàn cầu cho biết: “Tình trạng ô nhiễm không khí đang diễn ra trầm trọng là một trong những nhân tố quan trọng khiến người dân chủ động đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi xanh.

Trong đó, ô tô điện VinFast luôn được coi là lựa chọn ưu tiên nhờ 3 giá trị cốt lõi: Xe tốt - Giá tốt - Chính sách hậu mãi cực tốt, đặc biệt là dải sản phẩm đa dạng, đáp ứng được hầu hết các nhu cầu di chuyển từ thành thị đến nông thôn. Đó cũng là động lực để VinFast tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dòng xe đa dụng và hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.”

Toàn bộ dải sản phẩm của VinFast.

Dự kiến, trong tháng 12/2025, VinFast sẽ bàn giao đến tay khách hàng thêm hai dòng sản phẩm đang được mong chờ gồm mẫu xe chở hàng EC Van và mẫu xe mini 4 chỗ ngồi Minio Green.