VinFast công bố doanh số xe bán ra trong tháng 1/2026

VinFast khởi đầu ấn tượng trong năm mới khi bàn giao ra thị trường 16.172 xe ô tô điện các loại trong tháng 1/2026, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, khẳng định vững chắc vị thế "độc tôn" trên thị trường trong 16 tháng liên tục.

Tháng 1/2026 là tháng đầu tiên ghi nhận mức doanh số ấn tượng của hai mẫu xe mới được VinFast bàn giao cho người tiêu dùng là Minio Green và EC Van. Theo đó, đã có 1.237 xe Minio Green và 865 xe EC Van được cung cấp ra thị trường trong tháng 1, mang đến những lựa chọn di chuyển và kinh doanh mới cho người dân, vừa hiệu quả về kinh tế, vừa thân thiện với môi trường.

Bên cạnh đó, với lượng sản xuất ổn định và nhu cầu lớn của khách hàng cả nước, các dòng xe chủ đạo như Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 tiếp tục duy trì sức bán tốt và đóng góp doanh số lớn cho VinFast. Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ Limo Green đang là mẫu xe "hot" nhất thị trường với 3.868 xe bán ra. Tiếp theo lần lượt là VF 3 (3.185 xe), VF 5 (2.737 xe), VF 6 (2.485 xe), VF 7 (975 xe)…

Ở tất cả các phân khúc tham gia, các mẫu xe điện thông minh VinFast đều đang đóng vai trò dẫn dắt doanh số và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi xanh trong giao thông tại Việt Nam. Bước sang năm 2026, VinFast đã liên tiếp triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi mới, giúp xóa bỏ các rào cản để mọi người dân đều có thể sở hữu xe điện. Thông qua chương trình mới khách hàng có thể mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, đồng thời được giảm 6-10% giá niêm yết tùy dòng xe.

VinFast VF 3 có doanh số bán ra 3.185 xe trong tháng 1/2026.

Ngoài ra, theo chương trình tặng quà Tết được công bố, khách hàng mua xe từ ngày 10/2/2026 trở đi sẽ được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc V-Green tới hết ngày 10/2/2029; khách hàng mua xe trước ngày 10/2/2026 sẽ được nâng thời hạn miễn phí sạc pin lên tới 3 năm kể từ ngày nhận xe, qua đó giúp giảm đáng kể chi phí "nuôi" xe.

Hiện VinFast cũng đang áp dụng chính sách bảo hành chính hãng tốt bậc nhất thị trường cho tất cả các dòng xe, với thời hạn bảo hành tối đa lên tới 10 năm. Với xưởng dịch vụ được trải dài trên khắp cả nước và hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới hạ tầng trạm sạc nhiều nhất Việt Nam.