Mẫu Hybrid 7 chỗ của Toyota giảm 45 triệu đồng khi hưởng thuế mới

Nhờ chính sách giảm thuế TTĐB cho xe hybrid theo quy định mới, giá Innova Cross HEV giảm 45 triệu đồng, góp phần thay đổi mặt bằng giá trong phân khúc MPV tầm trung tại Việt Nam. Theo thông tin từ nhà sản xuất, phiên bản hybrid của Innova Cross hiện có giá bán lẻ mới là 960 triệu đồng, thấp hơn 45 triệu đồng so với trước đây.

Với tùy chọn màu trắng ngọc trai, khách hàng cần chi thêm 8 triệu đồng. Như vậy, dải giá của Innova Cross hiện dao động từ 730 đến 960 triệu đồng. Nguyên nhân điều chỉnh giá xuất phát từ chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt dành cho xe hybrid tự sạc theo Nghị định 360/2025 có hiệu lực từ năm 2026.

Innova Cross HEV góp phần thay đổi mặt bằng giá trong phân khúc MPV.

Theo quy định này, các mẫu hybrid có tỷ lệ năng lượng từ động cơ xăng không vượt quá 70% tổng năng lượng sử dụng sẽ được giảm 30% mức thuế TTĐB so với xe động cơ đốt trong cùng dung tích. Innova Cross HEV nằm trong nhóm đáp ứng điều kiện.

Trước đó, một số mẫu hybrid khác của Toyota như Camry, Yaris Cross, Corolla Cross và Alphard cũng đã được điều chỉnh giá bán với mức giảm từ 37 đến 200 triệu đồng do cùng lý do. Một số phiên bản hybrid khác như Corolla Altis hybrid hoặc Camry HEV MID chưa thay đổi giá vì nguồn cung đang tạm gián đoạn.

Múc giá mới được điều chỉnh trên trang thông tin của hãng Toyota.

Đây là mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam năm 2025 với doanh số 3.021 xe, trong đó phiên bản hybrid đóng góp khoảng 37% tổng lượng bán của dòng xe này. Trong phân khúc MPV cỡ trung, Innova Cross cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Custin hay VinFast VF MPV 7.

Chưa hết, Honda CR-V e:HEV mới đã có mặt tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 11/02, với hai phiên bản và giá đề xuất từ 1,17 tỷ đồng. Mức giá còn dao tồng tùy thuộc vào màu sắc của xe. Trong thời gian tới tất cả các phiên bản của Honda CR-V sẽ là xe lắp ráp, không còn phiên bản nào được nhập khẩu nguyên chiếc.

Trong danh mục sản phẩm Honda CR-V, hãng Nhật loại bỏ bản dẫn động hai cầu L AWD từng phân phối trước đây. Bản e:HEV RS lắp ráp trong nước trám vào vị trí này với mức giá ngang bằng 1,25 tỷ. Các bản còn lại là G tiêu chuẩn và L vẫn giữ nguyên, giá lần lượt 1,029 tỷ và 1,099 tỷ đồng.



Innova Cross HEV là mẫu hybrid bán chạy nhất thị trường ôtô Việt Nam năm 2025.

Trong năm 2025, tổng doanh số nhóm MPV của Toyota đạt 18.125 xe, chiếm 21,2% thị phần và xếp thứ ba phân khúc. Xét tổng doanh số toàn phân khúc, Innova Cross đứng thứ hai sau VF MPV 7. Nếu chỉ tính riêng các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong, mẫu xe của Toyota là sản phẩm bán chạy nhất.

Hiện toàn bộ các phiên bản Innova Cross đang được nhập khẩu từ Indonesia. Ngoài dòng xe này, Toyota còn phân phối các mẫu MPV khác như Veloz, Avanza và Alphard.