VinFast kéo Việt Nam "áp sát" Thái Lan trong cuộc đua xe điện

Sau 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam tiêu thụ 89.970 xe điện thuần (BEV), chỉ kém Thái Lan 2.695 xe. Đây là lần đầu tiên thị trường Việt Nam tiến sát ngôi đầu khu vực về doanh số BEV, mở ra cơ hội vượt Thái Lan ngay trong năm nay.

Trong bức tranh chung, Việt Nam hiện đứng thứ tư Đông Nam Á về quy mô thị trường ô tô, sau Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, nếu chỉ tính xe thuần điện, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai, vượt qua cả Indonesia và Malaysia.

Đáng chú ý, doanh số xe điện tại Việt Nam chủ yếu đến từ VinFast. Hãng này bán ra hơn 89.000 xe sau 8 tháng, vượt cả lượng bán năm 2024 (87.000 xe). Ba mẫu xe điện VinFast (VF 3, VF 5, VF 6) hiện chiếm trọn top 3 xe bán chạy nhất toàn thị trường.

Theo các chuyên gia, khoảng cách gần 2.700 xe so với Thái Lan là rất nhỏ so với tốc độ tăng trưởng hiện tại. Nếu duy trì đà này, Việt Nam có nhiều khả năng trở thành thị trường BEV lớn nhất Đông Nam Á vào cuối năm 2025. Hiện xe điện chiếm khoảng 26% tổng doanh số ô tô mới tại Việt Nam – cao nhất khu vực, vượt Thái Lan (23%).

Sự tăng trưởng đến từ nhiều yếu tố: chính sách miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện, chương trình miễn phí sạc của VinFast, cùng xu hướng chuyển dịch từ xe xăng sang BEV, đặc biệt ở nhóm khách hàng kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó, hệ thống 150.000 cổng sạc của V-Green và nhiều dự án bổ sung từ các hãng xe khác giúp Việt Nam có lợi thế hạ tầng so với các nước láng giềng.

Ở Thái Lan, 8 tháng đầu năm 2025 ghi nhận 92.665 xe BEV bán ra, tăng 35,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ sự đổ bộ của các thương hiệu Trung Quốc. Tuy nhiên, tổng doanh số ô tô tại đây gần như không tăng trưởng, trong khi hạ tầng sạc vẫn hạn chế với 11.622 cổng sạc trên toàn quốc.

Tại Indonesia – thị trường ô tô lớn nhất khu vực, doanh số BEV đạt 51.191 xe, chiếm khoảng 10% thị phần và đã vượt cả năm 2024. Malaysia ghi nhận 23.296 xe BEV (5% thị phần), tăng trưởng hơn 63% so với cùng kỳ, trong đó BYD và Proton dẫn đầu.

Một số thị trường khác: Philippines bán chưa tới 3.300 xe BEV (1% thị phần), còn Singapore đạt gần 9.822 xe BEV chỉ trong nửa đầu năm, chiếm 41% tổng doanh số – tỷ lệ cao nhất Đông Nam Á.