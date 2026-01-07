Cái tên đe dọa ngôi vương MPV cỡ nhỏ của Mitsubishi Xpander

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 11/2025, nhóm MPV cỡ nhỏ đã tiêu thụ tổng cộng 5.428 xe, giảm 371 xe so với tháng trước.

Mitsubishi Xpander là vua phân khúc MPV cỡ nhỏ trong 11 tháng đầu năm 2025.

Đáng chú ý, nếu tính cả doanh số của VinFast Limo Green, tổng số xe bán ra trong tháng 11 đạt 15.070 chiếc, khẳng định vị thế vững chắc của phân khúc này trong thị trường ô tô Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn giữ ngôi đầu bảng trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong với 2.234 xe được giao đến tay khách hàng, mặc dù doanh số này giảm hơn 400 xe so với tháng trước. Các đối thủ như Toyota Innova và Toyota Veloz Cross chỉ đạt doanh số 811 xe, tức chỉ bằng khoảng 1/3 so với Xpander.

Trong khi đó, nhóm xe còn lại với 6 mẫu mã khác như Honda BR-V, KIA Carrens, và Hyundai Stargazer không ghi nhận doanh số nào vượt quá 500 xe. Honda BR-V dẫn đầu nhóm với 429 xe, trong khi Toyota Avanza chỉ đạt 85 xe.

Điểm nhấn nổi bật trong tháng vừa qua là VinFast Limo Green, mẫu thuần điện đã bàn giao 9.642 xe, thiết lập kỷ lục doanh số chưa từng có tại thị trường Việt Nam. Sau 4 tháng ra mắt, tổng doanh số của VinFast Limo Green đã đạt 16.146 xe, chỉ kém Mitsubishi Xpander khoảng 1.000 xe.

Nhưng vị trí này có thể sớm thay đổi khi số liệu thống kê tháng 12/2025 được công bố.

Với đà tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều chuyên gia dự đoán rằng VinFast Limo Green có khả năng tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trong thời gian tới.

VinFast Limo Green hiện đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh, bao gồm chi phí vận hành thấp nhờ chính sách miễn phí sạc điện và các chương trình kích cầu từ Chính phủ cũng như VinFast. Điều này giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể so với việc sử dụng xe chạy bằng nhiên liệu truyền thống.

Với xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam, các mẫu “xe xanh” như VinFast Limo Green và BYD M6 được dự báo sẽ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong cuộc đua ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ.