Giá xe 7 chỗ lao dốc tại đại lý, người mua có thêm lợi thế "thương lượng"

Sau giai đoạn sức mua chững lại trong tháng Ngâu, khi các hãng xe và đại lý đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mãi để tăng doanh số và giải phóng lượng xe tồn kho trước thềm năm mới.

Nhiều mẫu MPV phổ thông được giảm giá đến gần 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhóm xe gia đình 7 chỗ đang trở thành tâm điểm của cuộc đua này. Các mẫu MPV phổ thông có giá từ 500 - 700 triệu đồng đến các dòng SUV, crossover khoảng 1 tỷ đồng đều được áp dụng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Từ các dòng MPV phổ thông đến SUV và crossover cỡ trung, nhiều mẫu xe đang được các hãng ưu đãi hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trong tháng 10, Mitsubishi Motors Việt Nam đã hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho mẫu Xpander, với tổng giá trị ưu đãi lên tới 90 - 95 triệu đồng. Mẫu Xpander Cross cũng nhận ưu đãi tương tự, trong khi mẫu crossover 7 chỗ Destinator bản Premium được hỗ trợ khoảng 78 triệu đồng. Nhiều đại lý còn sẵn sàng giảm thêm vài chục triệu đồng nếu khách hàng chốt mua sớm.

Honda BR-V cũng được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho cả hai phiên bản G và L, với bản L còn được tặng bảo hiểm thương hiệu. Toyota Veloz Cross cũng tham gia chương trình kích cầu với mức hỗ trợ lên tới 100% lệ phí trước bạ, tổng giá trị ưu đãi khoảng 73 - 75 triệu đồng. Thực tế, giá chào bán tại đại lý cho mẫu Veloz Cross Top có thể thấp hơn niêm yết tới 110 triệu đồng.

Honda BR-V được áp dụng nhiều ưu đãi.

Cuộc đua giảm giá không chỉ dừng lại ở nhóm xe phổ thông khi Mazda CX-8 được ưu đãi lên tới 95 triệu đồng, trong khi Ford Everest cũng được kích cầu với mức giảm từ 30 - 35 triệu đồng cho một số phiên bản. Hyundai gia tăng ưu đãi với Stargazer và Santa Fe, với tổng giá trị khuyến mãi có thể lên tới 220 triệu đồng.

Sự cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ đang diễn ra mạnh mẽ cho thấy áp lực doanh số trên thị trường. Được biết, trong tháng 8, doanh số của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ghi nhận chỉ đạt 25.395 xe, giảm 25% so với tháng trước. Mặc dù có dấu hiệu phục hồi trong tháng 9, nhưng các hãng vẫn duy trì ưu đãi lớn để hoàn thành mục tiêu doanh số năm.

Đối với người tiêu dùng, đây là thời điểm thuận lợi để mua xe, đặc biệt với những khách hàng đã xác định rõ nhu cầu. Nhiều mẫu xe giảm giá giúp người mua có thêm lựa chọn và vị thế thương lượng tốt hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng rất khó để xác định liệu giá xe đã chạm đáy hay chưa.

Các mẫu 7 chỗ phân khúc cao hơn như Santa Fe cũng không thoát khỏi cạnh giảm giá.

Với áp lực doanh số và lượng xe tồn kho vẫn hiện hữu, nhiều khả năng các ưu đãi sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng cuối năm. Điều này đồng nghĩa với việc cuộc đua giảm giá trên thị trường ô tô, đặc biệt là nhóm xe gia đình 7 chỗ, vốn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người tiêu dùng có nhu cầu thực sự nên tận dụng cơ hội này để tìm kiếm mẫu xe phù hợp với mức giá hợp lý.