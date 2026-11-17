Giá hấp dẫn, nội thất rộng rãi và khả năng chở cả gia đình giúp Honda BR-V, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 hay Toyota Veloz Cross được nhiều người Việt quan tâm. Tuy nhiên, phía sau ưu thế 7 chỗ ngồi là một nhược điểm dễ bị bỏ qua: Cảm giác rung lắc, bí bách và say xe, đặc biệt ở hàng ghế cuối. Đáng nói, xe rộng hơn chưa chắc đã dễ chịu hơn.

MPV 7 chỗ ngày càng được nhiều gia đình quan tâm, nhưng sự thoải mái của hành khách hàng ghế cuối vẫn là yếu tố cần cân nhắc

MPV 7 chỗ giảm giá mạnh, nhưng hàng ghế cuối vẫn là nỗi lo

Thị trường MPV phổ thông tại Việt Nam đang bước vào cuộc đua ưu đãi sôi động trong tháng 11/2026. Những mẫu xe như Honda BR-V, Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 Hybrid, Hyundai Stargazer và Toyota Veloz Cross đều được áp dụng các chương trình kích cầu.

Đáng chú ý, tổng giá trị ưu đãi quy đổi của Honda BR-V có thể lên tới 142 triệu đồng, Hyundai Stargazer tới 117 triệu đồng, trong khi Toyota Veloz Cross được hỗ trợ khoảng 73–75 triệu đồng. Tuy nhiên, các mức này có thể bao gồm lệ phí trước bạ, bảo hiểm hoặc ưu đãi tài chính, không hoàn toàn là giảm tiền mặt.

Giữa lúc người mua chú ý đến giá bán và trang bị, một yếu tố quan trọng lại dễ bị bỏ quên: Sự thoải mái của hành khách ở hai hàng ghế sau.

Trên thực tế, MPV 7 chỗ phổ thông thường có hàng ghế cuối hạn chế hơn về không gian để chân, khả năng điều chỉnh tư thế và tầm nhìn. Khi xe liên tục tăng tốc, phanh hoặc vào cua, người ngồi phía sau có thể cảm nhận rõ những chuyển động khó chịu.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), say xe xảy ra khi não bộ nhận các tín hiệu không đồng nhất từ mắt và hệ thống thăng bằng ở tai trong.

Khi hành khách không nhìn rõ hướng di chuyển nhưng cơ thể vẫn cảm nhận chuyển động, cảm giác chóng mặt, buồn nôn có thể xuất hiện. Việc cúi xuống sử dụng điện thoại hoặc đọc sách càng dễ làm triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, đây là phản ứng sinh lý, không đồng nghĩa một mẫu MPV cụ thể có lỗi thiết kế.

Honda BR-V và Mitsubishi Xpander: Xe nào dễ chịu hơn?

Honda BR-V và Mitsubishi Xpander là hai cái tên đáng chú ý trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông.

Honda BR-V và Mitsubishi Xpander có cách thiết lập hệ thống treo và không gian nội thất khác nhau, nhưng chưa có cơ sở khẳng định mẫu xe nào ít gây say hơn

Honda BR-V sử dụng động cơ 1.5L, công suất 119 mã lực, mô-men xoắn 145 Nm, kết hợp hộp số CVT. Xe có chiều dài cơ sở 2.700 mm, khoảng sáng gầm 207 mm và hệ thống treo sau dạng giằng xoắn.

Điểm mạnh của BR-V nằm ở khả năng vận hành linh hoạt, động cơ có công suất tốt trong phân khúc và trang bị gói an toàn Honda SENSING trên cả hai phiên bản.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander sở hữu chiều dài cơ sở 2.775 mm, nhỉnh hơn BR-V 75 mm. Các phiên bản New Xpander hiện hành có khoảng sáng gầm 225 mm, theo thông tin công bố của Mitsubishi Việt Nam.

Hãng xe Nhật Bản cũng từng cải tiến hệ thống treo nhằm tăng độ ổn định và êm ái khi vận hành.

Tuy nhiên, chiều dài cơ sở lớn hơn không đồng nghĩa Xpander chắc chắn ít gây say xe hơn BR-V. Công suất động cơ cũng không phải yếu tố quyết định sự thoải mái của hành khách.

Điều người ngồi sau thực sự cảm nhận là mức độ rung, dao động thân xe khi qua đường xấu, khả năng cách âm, độ nâng đỡ của ghế và cách tài xế điều khiển phương tiện.

Chẳng hạn, khi xe liên tục phanh gấp rồi tăng tốc trong đô thị, người ngồi cuối có thể khó chịu dù hệ thống treo vẫn hoạt động bình thường.

Ngược lại, trên cung đường bằng phẳng, với tốc độ ổn định, trải nghiệm có thể dễ chịu hơn đáng kể.

Vì chưa có thử nghiệm đối chứng trong cùng điều kiện, không thể kết luận BR-V hay Xpander là mẫu xe dễ gây say hơn.

XL7, Stargazer và Veloz Cross: Rộng rãi chưa chắc hết say

Suzuki XL7 Hybrid sở hữu chiều dài cơ sở 2.740 mm, khoảng sáng gầm 200 mm, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp hệ thống hỗ trợ điện nhẹ và hộp số tự động 4 cấp.

Hyundai Stargazer X có chiều dài cơ sở 2.780 mm, nhỉnh hơn cả BR-V và Xpander. Trong khi đó, Toyota Veloz Cross đạt 2.750 mm, khoảng sáng gầm 205 mm, sử dụng động cơ 1.5L cùng hộp số CVT.

Những thông số này phản ánh một phần thiết kế và kích thước xe, nhưng chưa đủ để đánh giá mức độ thoải mái của hành khách.

Stargazer có lợi thế về chiều dài cơ sở, XL7 nổi bật với hệ thống hỗ trợ điện nhẹ, còn Veloz Cross hướng tới sự tiện dụng trong gia đình. Tuy nhiên, mỗi mẫu xe có cách thiết lập hệ thống treo, ghế ngồi và khả năng cách âm khác nhau.

Đặc biệt, không nên mặc định hộp số CVT luôn êm hơn hộp số tự động 4 cấp hoặc xe có khoảng sáng gầm cao sẽ rung lắc nhiều hơn. Cảm giác thực tế còn phụ thuộc điều kiện vận hành, tải trọng và cách điều khiển.

Với người nhạy cảm với chuyển động, chỉ một chuyến đi có nhiều khúc cua cũng có thể tạo ra trải nghiệm rất khác so với lúc ngồi thử xe tại đại lý.

Người mua nên đưa cả gia đình đi lái thử, đặc biệt kiểm tra cảm giác ở hàng ghế thứ hai và thứ ba

Đừng mua MPV chỉ vì đủ 7 chỗ, hãy thử hàng ghế cuối

Một sai lầm dễ gặp khi mua MPV là chỉ quan tâm đến ghế lái, màn hình giải trí, động cơ và tính năng an toàn, trong khi bỏ qua trải nghiệm của người thân.

Với gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc thành viên thường xuyên say xe, việc kiểm tra hàng ghế thứ hai và thứ ba đặc biệt quan trọng.

Khi lái thử, nên để người thân ngồi đúng vị trí dự kiến sử dụng, trải nghiệm cả đường phố, đoạn cua và mặt đường gồ ghề. Cần chú ý độ rung, tiếng ồn, khả năng làm mát, tư thế ngồi và tầm nhìn ra ngoài.

Trong những chuyến đi dài, người dễ say xe nên hạn chế nhìn điện thoại, ưu tiên quan sát về phía trước hoặc hướng xa, giữ khoang xe thông thoáng. Tài xế cũng cần duy trì tốc độ ổn định, tránh tăng tốc hoặc phanh đột ngột.

Một chiếc MPV tốt không chỉ chở đủ 7 người mà còn phải giúp cả gia đình cảm thấy dễ chịu sau hành trình dài. BR-V, Xpander, XL7, Stargazer hay Veloz Cross đều có những ưu điểm riêng, nhưng lựa chọn phù hợp nhất phải đến từ trải nghiệm thực tế.

Bởi đôi khi, người quyết định chiếc xe có đáng mua hay không lại không phải tài xế, mà chính là thành viên thường xuyên ngồi ở hàng ghế cuối.