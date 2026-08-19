VETC, ePass đồng loạt cập nhật phí mới: Không phải tài khoản nào cũng bị thu

Từ tháng sau, người dùng các ứng dụng thu phí không dừng VETC và ePass cần lưu ý một số thay đổi về biểu phí. Tuy nhiên, việc xuất hiện mức phí 6.600 đồng/tháng không đồng nghĩa mọi tài khoản VETC hay ePass đều mặc nhiên bị thu khoản tiền này. Điểm đáng chú ý nằm ở nguồn tiền mà tài khoản giao thông đang liên kết, cũng như loại dịch vụ mà khách hàng sử dụng.

Theo biểu phí mới được VETC công bố, có hiệu lực từ ngày 1/8/2026, doanh nghiệp áp dụng phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với Dịch vụ Ví điện tử VETC ở mức 6.600 đồng/Ví/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/Ví/tháng đối với khách hàng tổ chức, đã bao gồm VAT.

Thẻ thu phí qua trạm không dừng đang được dán trên xe ô tô.

Như vậy, cần phân biệt giữa tài khoản giao thông VETC và Ví điện tử VETC. Khoản 6.600 đồng/tháng nói trên là phí quản lý Ví VETC, không phải một khoản phí được áp dụng đồng loạt cho mọi chủ xe chỉ vì đang sử dụng tài khoản giao thông VETC.

Đáng chú ý, VETC vẫn công bố chính sách miễn phí nạp, rút tiền và chuyển tiền giữa các Ví VETC. Ngoài phí quản lý ví, biểu phí mới của VETC còn quy định phí dán thẻ E-Tag ở mức 118.000 đồng/thẻ, đã gồm VAT. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại từng trạm thu phí, bãi đỗ xe hoặc khu vực ra vào cảng hàng không.

Với ePass, vấn đề càng cần được làm rõ bởi mức phí 6.600 đồng/tháng không áp dụng cho tất cả người dùng ePass. Theo chính sách mới, từ ngày 1/8/2026, Viettel Money bắt đầu thu 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân đang sử dụng Viettel Money và liên kết tài khoản giao thông ePass. Với khách hàng tổ chức, mức phí là 66.000 đồng/tháng. Khoản tiền được thu theo gói tháng, từ ngày 5 đến ngày 10 hằng tháng.

Không nên hiểu là “dùng ePass hoặc VETC là mất 6.600 đồng mỗi tháng”

Nói cách khác, một chủ xe sử dụng ePass nhưng không liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money thì không thuộc nhóm bị áp dụng khoản phí 6.600 đồng/tháng này. Đây cũng là điểm dễ gây nhầm lẫn khi thông tin về việc ePass thu phí được chia sẻ trên mạng xã hội theo cách hiểu rằng tất cả người dùng ePass đều phải trả thêm 6.600 đồng mỗi tháng.

Thực tế, chính sách của ePass đang quy định nhiều mức phí khác nhau tùy theo phương thức liên kết nguồn tiền. Theo điều khoản dịch vụ ePass, phí liên kết hiện được công bố gồm: Viettel Money 6.600 đồng/tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với doanh nghiệp; MoMo tính 1% giá trị giao dịch, tối thiểu 1.000 đồng; thẻ Visa/Mastercard tính 2.200 đồng cộng 1,902% giá trị giao dịch, tối thiểu 3.000 đồng/giao dịch; trong khi VNPT EPAY có mức 1.000-3.000 đồng/giao dịch.

Đáng chú ý, với một số phương thức liên kết trực tiếp, người dùng có thể không phải chịu phí liên kết. Chẳng hạn, Vietcombank cho biết việc liên kết trực tiếp tài khoản ngân hàng với tài khoản giao thông ePass hiện được cung cấp miễn phí.

Chuyên gia: Cần tách “tài khoản giao thông” khỏi “tài khoản thanh toán”

Theo góc nhìn của chuyên gia trong lĩnh vực giao thông và công nghệ tài chính, nguyên nhân khiến người dùng dễ nhầm lẫn nằm ở việc trước đây tài khoản ETC thường được hiểu đơn giản là nơi vừa quản lý phương tiện vừa chứa tiền để thanh toán.

Trong mô hình mới, hai chức năng này được tách ra. Tài khoản giao thông chủ yếu quản lý thông tin phương tiện, chủ xe và dữ liệu phục vụ giao thông điện tử. Trong khi đó, tiền thanh toán được thực hiện thông qua một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt được liên kết.

Đây là thay đổi quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ tài khoản thu phí không dừng truyền thống sang tài khoản giao thông theo mô hình mới. VETC cho biết việc này gắn với yêu cầu chuyển đổi tài khoản thu phí cũ sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị định 119/2024.

Một chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán số nhận định: khi một dịch vụ giao thông được kết nối với ví điện tử, phía sau thao tác “xe qua trạm - tài khoản tự động thanh toán” thực tế là cả một chuỗi hệ thống phải hoạt động liên tục, bao gồm xác thực, kết nối dữ liệu, xử lý giao dịch, đối soát và bảo mật.

Do đó, về mặt kỹ thuật, việc phát sinh chi phí vận hành là có cơ sở.

Tuy nhiên, vấn đề mà người dùng quan tâm không chỉ nằm ở việc có nên thu phí hay không, mà còn là phí được thu bởi đơn vị nào, áp dụng cho dịch vụ nào và người dùng có quyền lựa chọn phương thức thanh toán khác hay không.

Đây cũng là yếu tố cần được các doanh nghiệp truyền thông rõ hơn để tránh tình trạng người dùng hiểu rằng “cứ dùng ePass hoặc VETC là mất thêm 6.600 đồng mỗi tháng”.