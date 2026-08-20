Sáng 20/8, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC thông báo tạm dừng triển khai chính sách phí dịch vụ Ví VETC để rà soát, lắng nghe thêm ý kiến khách hàng và xây dựng giải pháp phù hợp hơn. Doanh nghiệp khẳng định hệ thống Ví VETC chưa thực hiện khoản thu phí nào.

Quyết định được đưa ra sau khi chính sách phí dịch vụ ví điện tử của VETC nhận nhiều phản hồi.

VETC tạm dừng thu phí dịch vụ ví điện tử 6.600/tháng. (Ảnh minh họa: VETC)

Trước đó, VETC dự kiến áp dụng chính sách thu phí dịch vụ ví điện tử từ tháng 8. Mức phí mỗi tháng với người dùng cá nhân là 6.600 đồng; tổ chức, doanh nghiệp là 66.000 đồng.

Dù mức phí với cá nhân là 6.600 đồng mỗi tháng, chính sách này nhận nhiều ý kiến không đồng tình từ chủ xe. Một số cho rằng họ đã nạp sẵn tiền vào ví để bảo đảm thanh toán khi qua trạm, khoản tiền này không được hưởng lãi nhưng người dùng vẫn phải trả thêm phí để duy trì dịch vụ.

Trong thông báo mới nhất, VETC thừa nhận quá trình xây dựng, truyền thông và dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa đáp ứng kỳ vọng và tạo được trải nghiệm tốt cho một số khách hàng.

Doanh nghiệp cho biết tài khoản giao thông và Ví VETC là hai dịch vụ khác nhau. Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP, tài khoản giao thông phải được kết nối với một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử, thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng.

Do đó, khoản phí gây tranh luận vừa qua liên quan đến Ví VETC - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông, không phải phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ.

Theo VETC, Ví VETC là dịch vụ trung gian thanh toán được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và quản lý theo Thông tư 40/2024/TT-NHNN. Để vận hành dịch vụ, doanh nghiệp phải đầu tư hệ thống, thực hiện định danh khách hàng điện tử (eKYC), bảo đảm an ninh, bảo mật, vận hành và đối soát 24/7, kết nối với ngân hàng, đồng thời chi trả phí cho ngân hàng và các đơn vị chuyển mạch.

VETC lý giải đây là cơ sở để các ví điện tử trên thị trường có những cách thu phí khác nhau tùy sản phẩm, dịch vụ và đặc thù khách hàng.

Doanh nghiệp cũng khẳng định ví điện tử không phải tài khoản tiền gửi. Theo quy định hiện hành, VETC không được trả lãi hoặc sử dụng số dư trong ví của khách hàng để cho vay, đầu tư hay phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Đây là yêu cầu nhằm bảo đảm an toàn cho tiền và giao dịch của khách hàng.

Sau những phản hồi vừa qua, VETC cho biết sẽ rà soát toàn diện, phân tích đặc thù và nhu cầu của từng nhóm khách hàng để xây dựng phương án phù hợp hơn.

Trong thời gian tới, ngoài việc công bố rõ các phương thức thanh toán hiện hành và chi phí liên quan, doanh nghiệp dự kiến mở rộng lựa chọn thanh toán, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp.

VETC cũng cho biết sẽ tiếp tục làm việc với các tổ chức ngân hàng, đơn vị trung gian và đối tác liên quan nhằm tối ưu hệ thống vận hành, đề xuất các chính sách giảm chi phí phát sinh. Doanh nghiệp đồng thời nghiên cứu phát triển thêm các tiện ích và dịch vụ giá trị gia tăng cho người sử dụng Ví VETC.

“VETC nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi”, VETC cho biết trong thông báo, đồng thời gửi lời xin lỗi khách hàng về những băn khoăn và trải nghiệm chưa tốt liên quan đến chính sách phí vừa qua.