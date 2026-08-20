Khám phá Yamaha Exciter 2026 ra mắt, lần đầu có TCS

Yamaha Y16ZR-R 2026 được nâng cấp mạnh về động cơ và thiết kế

Mẫu xe Yamaha Exciter 2026 vừa chính thức gia nhập thị trường Malaysia với giá bán 10.888 RM (khoảng 70 triệu đồn), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Mẫu xe này xuất hiện chưa đầy một tháng sau khi ra mắt tại Việt Nam, nơi xe được biết đến với tên gọi Yamaha Exciter 155 VVA.

So với phiên bản được giới thiệu lần đầu vào năm 2020, Exciter 2026 mới nhận được hàng loạt thay đổi về thiết kế và công nghệ. Phần thân xe được thiết kế lại, đi cùng cụm đèn pha LED mới được Yamaha cho biết có khả năng tạo ra ánh sáng sáng hơn và đồng đều hơn. Khách hàng Malaysia có thể lựa chọn ba màu gồm Kouka Grey, Raijin Green và Yoru Black. Xe được bảo hành hai năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi liên quan đến sản xuất.

Yamaha Exciter 2026 vừa chính thức gia nhập thị trường Malaysia

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở động cơ - Yamaha Exciter 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử và tích hợp công nghệ van biến thiên VVA. Tỷ số nén được nâng lên 11,6:1, giúp công suất tối đa tăng từ 17,7 mã lực lên 18,5 mã lực tại 9.500 vòng/phút.

Mô-men xoắn cực đại vẫn duy trì ở mức 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt. Tỷ số truyền cuối cũng được điều chỉnh với bộ nhông đĩa 14/48, nhằm cải thiện khả năng tăng tốc, đặc biệt ở dải tốc độ cao.

Yamaha còn điều chỉnh hệ thống nạp với hộp gió có hình dạng đặc biệt và các cửa dẫn khí riêng, hướng âm thanh nạp về phía người lái nhằm tạo cảm giác phấn khích hơn khi vận hành.

Yamaha Exciter 2026 lần đầu trang bị kiểm soát lực kéo TCS

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Yamaha Exciter 2026 là hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Đây được xem là lần đầu tiên Yamaha trang bị công nghệ traction control cho một mẫu xe underbone của hãng.

Bên cạnh TCS, xe còn được trang bị phanh ABS đơn kênh cho bánh trước. Thông tin vận hành được hiển thị trên cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số hoàn toàn mới, tích hợp kết nối Bluetooth với ứng dụng Y-On của Yamaha. Hệ thống Y-On có chức năng tương tự Y-Connect, cho phép người dùng theo dõi thông báo cuộc gọi và tin nhắn, thông tin bảo dưỡng, dữ liệu hành trình, mức tiêu thụ nhiên liệu cũng như vị trí cuối cùng được ghi nhận của xe.

Về hệ thống treo và phanh, bánh trước sử dụng phanh đĩa 267 mm kết hợp cùm phanh hai piston và phuộc ống lồng. Phía sau là phanh đĩa 267 mm với cùm phanh một piston cùng giảm xóc đơn Kayaba. Exciter 2026 sử dụng bộ mâm 17 inch, đi kèm lốp trước kích thước 90/80 và lốp sau 120/70.

Yamaha Exciter 2026 trang bị bánh trước sử dụng phanh đĩa 267 mm kết hợp cùm phanh hai piston và phuộc ống lồng.

Yamaha Exciter Pramac Racing giới hạn 3.000 xe

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn có giá 10.888 RM (khoảng 70 triệu đồng), Yamaha còn giới thiệu Exciter Pramac Racing Replica với mức giá 13.388 RM (xấp xỉ 86 triệu đồng), cao hơn bản thường 2.500 RM.

Phiên bản đặc biệt được sản xuất giới hạn chỉ 3.000 chiếc trên toàn thị trường Malaysia. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là bộ tem và màu sơn lấy cảm hứng từ đội đua Pramac Racing.

Đáng chú ý, phiên bản giới hạn còn được trang bị giảm xóc sau Ohlins có khả năng điều chỉnh. Đây là nâng cấp đáng giá về phần cứng hệ thống treo, trong khi các thông số kỹ thuật còn lại được giữ nguyên so với Exciter tiêu chuẩn.

Với công suất 18,5 mã lực, hộp số 6 cấp, TCS, ABS và loạt công nghệ kết nối mới, Yamaha Exciter 2026 được xem là một trong những mẫu xe underbone 155 cc đáng chú ý tại Malaysia. Việc bổ sung phiên bản Pramac Racing giới hạn cùng giảm xóc Ohlins cũng giúp mẫu xe này trở nên hấp dẫn hơn với những khách hàng tìm kiếm một phiên bản đặc biệt và có trang bị cao cấp hơn.