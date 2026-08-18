Vì sao chủ xe phải trả 6.600 đồng/tháng khi sử dụng ví điện tử VETC, Viettel Money?

Những ngày qua, người dùng dịch vụ thu phí không dừng VETC và ePass phản ánh về việc phải đóng phí quản lý tài khoản hàng tháng kể từ ngày 1/8.

Cụ thể, khách hàng cá nhân sẽ chịu mức phí 6.600 đồng/tháng cho mỗi ví. Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp, mức phí này cao hơn, ở mức 66.000 đồng/tháng khiến cho nhiều người dùng bức xúc.

Nhân viên ePass hướng dẫn chủ phương tiện nạp tiền vào tài khoản giao thông. Ảnh: Thế Anh

Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, mức phí do các ví điện tử thu là 6.600 đồng/tháng/tài khoản đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng/tài khoản đối với khách hàng doanh nghiệp giúp khách hàng chủ động kiểm soát chi phí cố định, thay vì phải trả phí tính theo từng lượt xe chạy qua trạm thu phí.

Theo thông tin các đơn vị cung cấp dịch vụ thông báo trên website chính thống, khoản phí 6.600 đồng/tháng này là khoản phí dịch vụ do các đơn vị thanh toán Ví điện tử VETC và ví điện tử Viettel Money trực tiếp thu để duy trì dịch vụ liên kết thanh toán. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng VETC và ePass không thực hiện thu khoản phí này.

Các nguồn tiền liên kết tài khoản ePass. Ảnh: Chụp màn hình

Để làm rõ về vấn đề này, đại diện Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass) cho biết, theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, thanh toán điện tử giao thông đường bộ, các tài khoản giao thông cần thực hiện liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, tài khoản ngân hàng...) để thanh toán phí ETC.

Do đó, để có nguồn lực duy trì luồng kết nối và xử lý bảo mật cho tài khoản của khách hàng khi đi qua trạm, các đơn vị thanh toán (Ví điện tử VETC, Ví điện tử Viettel Money...) phải áp dụng khoản phí liên kết này.

Hoạt động thanh toán ETC chỉ diễn ra trong vài giây khi xe qua trạm, nhưng đòi hỏi sự phối hợp giữa hai hệ thống: hệ thống tài khoản giao thông (VETC, ePass) và hệ thống tài khoản thanh toán (Ví VETC, Ví Viettel Money...), hoạt động liên tục 24/7.

Theo đại diện ePass, việc các ví điện tử thu phí nhằm mục đích: Bù đắp chi phí vận hành hạ tầng công nghệ thông tin và duy trì luồng kết nối, giao dịch tự động thông suốt 24/7 giữa ví điện tử và tài khoản giao thông.

Cùng đó, xử lý luồng dữ liệu khổng lồ và đối soát dòng tiền liên thông giữa hai đơn vị (đơn vị thu phí không dừng và đơn vị thanh toán); Nâng cấp, bảo vệ tính an toàn và bảo mật dữ liệu tài chính theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Ngân hàng Nhà nước.

Đại diện ePass cho biết, nếu không đồng ý với mức phí quản lý mà Ví điện tử VETC hay Ví điện tử Viettel Money đưa ra, chủ phương tiện hoàn toàn có thể chủ động hủy liên kết. Tiếp đó, chủ phương tiện chuyển sang các hình thức liên kết khác phù hợp hơn như tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa/Mastercard...

"Khi khách hàng hủy liên kết với ví điện tử, hệ thống sẽ tự động ngừng tính phí của ví điện tử đó và áp dụng theo quy định của nguồn tiền mới", đại diện ePass cho biết.