Thu phí tài khoản giao thông VETC và ePass: Lái xe bức xúc, cho rằng bị tận thu

Ngã ngửa vì bỗng nhiên tài khoản bị thu phí quản lý

Nhiều chủ tài khoản giao thông VETC và ePass thông tin, vừa nhận được thông báo từ hai đơn vị cung cấp thu phí tự động không dừng về việc, từ 1/8 sẽ thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví điện tử, với mức thu là 6.600 đồng/tháng.

Cụ thể, thông báo cho biết, từ ngày 1/8/2026, VETC và ePass chính thức áp dụng mức phí dịch vụ quản lý tài khoản/ví điện tử là 6.600 đồng/tháng (đã gồm VAT) đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Chi tiết về khoản phí mới với mức thu là 6.600 đồng/tháng cho mỗi tài khoản/ví cá nhân. Việc thu sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản giao thông hoặc ví điện tử liên kết hằng tháng kèm hóa đơn điện tử.

Lý do thu phí được ePass và VETC cho biết để duy trì hạ tầng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và duy trì dịch vụ thanh toán điện tử hoạt động xuyên suốt 24/7.

Bên cạnh đó, chi phí cho việc bảo mật dữ liệu, đối soát giao dịch theo thời gian thực và kết nối liên thông với các ngân hàng.

Thông báo thu phí tài khoản giao thông của ePass và VETC đang gây bức xúc cho hàng vạn lái xe

Việc thông báo thu phí được cho là để duy trì hạ tầng và dịch vụ thanh toán điện tử hoạt động từ ví VETC và ePass đã khiến nhiều chủ tài khoản giao thông bày tỏ sự không đồng tình, dù thu với mục đích hay hình thức nào.

Anh Nguyễn Đức Hùng ở Hà Đông, Hà Nội bức xúc: "Tôi rất ủng hộ chủ trương triển khai thu phí tự động không dừng vì thuận tiện cho người dân và tạo sự minh bạch hơn trong thu phí. Tuy nhiên, tại sao các nhà cung cấp nguồn tiền lại trừ phí duy trì tài khoản giao thông của hàng triệu khách hàng mà không có một sự rõ ràng".

Tương tự, anh Trần Trung Dũng ở phố Khâm Thiên, Hà Nội cho hay: "Tài khoản giao thông của tôi lúc nào cũng để vài trăm nghìn đồng cho thuận tiện việc di chuyển, tránh tình trạng vào cao tốc hết tiền. Số tiền này có khi để cả vài tháng nhưng không được tính lãi gì, dù là nhỏ nhất. Tài khoản giao thông đã giữ tiền của tôi không trả lãi, nay lại thu phí duy trì tài khoản, rất không minh bạch. Tôi đề nghị Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan cần vào cuộc, làm rõ việc này".

Theo anh Dũng cũng như anh Hùng, việc thu 6.600 đồng/tháng với tài khoản cá nhân là không nhiều, nhưng với khoảng 5-6 triệu xe ô tô cá nhân thì số tiền này không phải là nhỏ. Đó còn chưa kể, vì sao các nhà cung cấp nguồn tiền không thu của VETC hay ePass mà lại "đè" người dân ra chịu phí? Đề nghị làm rõ hơn về việc này, không thể cứ mập mờ, thông báo thu tiền của khách hàng như vậy được.

Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, việc thu phí không dừng (ETC) qua trạm BOT và các tuyến cao tốc là chủ trương lớn và yêu cầu bắt buộc của Nhà nước với nhiệm vụ và mục tiêu chấm dứt làn thu phí thủ công để chuyển sang hình thức tự động toàn diện nhằm minh bạch và chống ùn tắc; hiện đại hóa hạ tầng giao thông và đồng bộ hóa hệ thống giao thông thông minh toàn quốc.

Việc thu phí quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng với cá nhân được cho là thiếu minh bạch, tận thu

Và, khi chuyển từ tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông, phải liên kết với tài khoản ngân cũng là chủ trương và yêu cầu bắt buộc của Nhà nước, chứ không phải lựa chọn của chủ phương tiện.

Đáng nói, trong các quy định này, không có quy định nào cho việc thu phí việc quản lý tài khoản thu phí không dừng và báo xe qua trạm cả. Nay tại sao lại nảy ra việc thu phí của thu phí không dừng?

Đại diện một doanh nghiệp vận tải trên địa bàn Hà Nội cho biết, với doanh nghiệp vận tải, tài khoản giao thông lúc nào cũng duy trì hàng triệu, thậm chí cả chục triệu đồng để hoạt động thông suốt.

"Số tiền trong tài khoản không hề nhỏ, doanh nghiệp có được trả lãi từ số tiền này đâu mà còn phải chịu trừ phí duy trì tài khoản?", vị này đặt vấn đề.

Thu phí để duy trì hạ tầng và nguồn lực thực hiện?

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, đại diện truyền thông Công ty CP Giao thông số Việt Nam VDTC (ePass) cho hay, việc thu phí này là do các nguồn tiền triển khai thu như các ví điện tử Momo hay Viettel Money chứ không phải các nhà thu phí không dừng như ePass hay VETC triển khai thu.

Trong đó, các ví điện tử khác như Momo đã thu phí từ lâu, từ 1/8 thì ví điện tử Viettel Money tiến hành thu phí.

Còn đại diện Công ty TNHH thu phí tự động VETC (VETC) cho hay, trong giai đoạn đầu, để tạo điều kiện tối đa cho khách hàng tiếp cận và hình thành thói quen sử dụng, VETC chưa thu phí dịch vụ quản lý tài khoản Ví điện tử VETC, đồng thời chủ động hỗ trợ các chi phí phát sinh trong vận hành, xử lý giao dịch và kết nối với các đối tác ngân hàng.

Việc thu phí được phía VETC lý giải, cùng với sự phát triển của hệ thống, quy mô giao dịch và yêu cầu về an toàn, bảo mật, khả năng kết nối ngày càng gia tăng. VETC phải duy trì hạ tầng và nguồn lực hoạt động xuyên suốt 24/7 cho các nhóm công việc như chi trả phí cho ngân hàng gồm chi phí nạp tiền vào ví, liên thông và đối soát giao dịch với hệ thống ngân hàng;

Vận hành, bảo trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ phục vụ thanh toán điện tử 24/7; Bảo đảm an toàn thông tin, giám sát và phòng ngừa rủi ro trong xử lý giao dịch; Lập hóa đơn điện tử, tra soát, xử lý khiếu nại và hỗ trợ khách hàng; Đầu tư nâng cao năng lực hệ thống, đáp ứng sự gia tăng người dùng và giao dịch.

Cũng theo giải thích từ phía VETC, phí chỉ áp dụng đối với các Ví điện tử VETC đã đủ điều kiện định danh và liên kết tài khoản ngân hàng theo quy định.

"Đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với Ví điện tử VETC, không phải phí sử dụng đường bộ, không làm thay đổi mức giá qua trạm và không thu trên từng lượt phương tiện lưu thông", thông cáo của VETC nhấn mạnh.

Trên các diễn đàn mạng xã hội lớn về ô tô, nhiều chủ tài khoản ePass hoặc VETC bày tỏ sự bức xúc và mách nhau tạm thời rút hết tiền từ ví điện tử hoặc tạm khoá thẻ etag lại để tránh bị trừ tiền.