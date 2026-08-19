Lamborghini ra mắt toàn cầu siêu xe Revuelto phiên bản SV

Lamborghini trình làng Revuelto SV tại Monterey Car Week, đánh dấu sự xuất hiện của thành viên mới nhất trong dòng Super Veloce (SV). Đây cũng là mẫu xe thương mại mạnh và nhanh nhất từng được Lamborghini sản xuất tại Sant’Agata Bolognese.

Ngoại hình Revuelto SV cũng được thiết kế lại theo hướng khí động học. Cản trước tích hợp splitter lớn, nhiều chi tiết carbon, cánh gió cố định phía sau và Gurney flap. Hệ thống làm mát phanh sau cùng các kênh dẫn khí mới góp phần tối ưu hiệu suất trên đường đua. Đáng chú ý, Revuelto SV tạo lực ép xuống cao hơn 80% so với Revuelto tiêu chuẩn và cao hơn 10% so với Aventador SVJ.

Xe sử dụng mâm khóa tâm 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, kết hợp hệ thống phanh carbon-ceramic CCM-R Plus. Đĩa phanh trước có đường kính 420mm, phía sau 410 mm. Khả năng giảm tốc cực đại tăng 11%, trong khi hiệu quả tản nhiệt được cải thiện 23%.

Khoang lái được bổ sung vô-lăng mới với núm chọn chế độ Pilota Mode màu đỏ. Chế độ này kết hợp hệ thống kiểm soát lực kéo 5 cấp phát triển từ kinh nghiệm đua GT3. Ghế thể thao khung carbon là trang bị tiêu chuẩn, trong khi khách hàng có thể tùy chọn ghế đua bằng sợi carbon.

Revuelto SV vẫn sử dụng động cơ V12, dung tích 6.5L hút khí tự nhiên, kết hợp 3 motor điện và bộ pin lithium-ion 7,3 kWh. Hệ thống hybrid này cho tổng công suất 1.050 mã lực và mô-men xoắn 1.425 Nm, tăng 49 mã lực so với Revuelto tiêu chuẩn.

Nhờ đó, xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây, 0-200 km/h trong 6,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa trên 345km/h. Lamborghini cho biết bộ pin mới giúp khả năng duy trì hiệu suất ổn định cao hơn tới 4 lần so với Revuelto thông thường.

Không chỉ tăng sức mạnh, Lamborghini còn can thiệp sâu vào hệ thống vận hành. Revuelto SV được trang bị hệ thống treo với giảm xóc chỉnh tay có nguồn gốc từ xe đua GT3. Độ linh hoạt được cải thiện 17%, trong khi độ bám ngang tăng 10%.

Lamborghini chỉ sản xuất 1.963 chiếc Revuelto SV trên toàn cầu. Giá bán chưa được công bố nhưng chắc chắn đây sẽ là một trong những mẫu Lamborghini đắt giá và khó sở hữu nhất hiện nay. Và mức giá bán của phiên bản này vẫn chưa được công bố.