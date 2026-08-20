VETC, ePass thu phí quản lý tài khoản: Chi phí vận hành hay “tận thu” người dùng?

Từ ngày 1/8/2026, VETC (Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) bắt đầu áp dụng phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với ví điện tử liên kết tài khoản giao thông. Mức phí đối với khách hàng cá nhân là 6.600 đồng/tháng/ví, đã bao gồm VAT, trong khi khách hàng doanh nghiệp chịu mức 66.000 đồng/tháng. Đồng thời ePass (Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam -VDTC) cũng công bố chính sách tương tự đối với khách hàng sử dụng Viettel Money liên kết với tài khoản giao thông.

Trong khi đó, giao dịch nạp, rút tiền và chuyển tiền giữa các ví VETC vẫn được công bố miễn phí, doanh nghiệp lại bổ sung khoản “phí dịch vụ quản lý tài khoản” đối với ví điện tử.

Lý do thu phí được ePass và VETC cho biết là nhằm duy trì hạ tầng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, duy trì dịch vụ thanh toán điện tử hoạt động xuyên suốt 24/7. Đây là chi phí phục vụ việc bảo mật dữ liệu, đối soát giao dịch theo thời gian thực và kết nối liên thông với các ngân hàng.

Từ ngày 1/8/2026, VETC (Công ty TNHH Thu phí tự động VETC) bắt đầu áp dụng phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với ví điện tử liên kết tài khoản giao thông.

Chủ xe khó chịu không phải vì số tiền mà là sự “tận thu” không rõ ràng, thoả đáng

Vấn đề khiến nhiều người sử dụng phản ứng không hẳn nằm ở con số 6.600 đồng/tháng, tương đương 79.200 đồng/năm đối với một ví cá nhân, mà nằm ở câu hỏi: Vì sao một dịch vụ trước đây không thu phí định kỳ, nay lại xuất hiện thêm khoản phí duy trì? Phí cõng phí, phải chăng đây là sự “tận thu”?

“Muốn trả tiền phí đi đường nay cũng phải trả thêm tiền để “được trả tiền phí đi đường”, nghe rất mâu thuẫn.

Phản ứng đáng chú ý nhất từ người sử dụng xuất phát từ đặc thù của thu phí giao thông không dừng.

Nhiều chủ xe cho rằng, đây không phải một ví điện tử họ chủ động mở chỉ để mua sắm hay tiêu dùng thông thường. Tài khoản giao thông và phương thức thanh toán đi kèm đang trở thành một phần gần như không thể thiếu nếu phương tiện thường xuyên sử dụng đường cao tốc và các trạm ETC.

Lập luận này phản ánh tâm lý của không ít người sử dụng: xe qua trạm đã phải trả phí sử dụng đường, nhưng chủ phương tiện giờ phải chịu thêm chi phí để duy trì chính công cụ được sử dụng để thanh toán khoản phí đó.

Anh Trần Văn Chiến ở Mễ Trì (Hà Nội) cho biết, đã mua thẻ dán nhưng một năm chỉ sử dụng cao tốc khoảng 1-2 lần.

“Đây là một khoản phí tôi thấy khá vô lý và cần có sự giải thích rõ ràng. Sau khi nhận thông báo thu 6.600 đồng mỗi tháng, có thể tôi sẽ rút tiền khỏi VETC và chỉ nạp lại khi có nhu cầu sử dụng đi đường cao tốc” - anh Chiến chia sẻ.

Anh Chiến cảm thấy không thoải mái khi phải trả phí quản lý tài khoản đối với ví điện tử liên kết tài khoản giao thông.

Chị Nguyễn Thị Nga ở (Hà Đông, Hà Nội), chủ sở hữu một chiếc xe Toyota Vios nhìn nhận: “Việc chuyển từ tài khoản thu phí không dừng sang tài khoản giao thông liên kết với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt là yêu cầu bắt buộc đối với chủ phương tiện. Tuy nhiên, người dùng cần được thông tin rõ ngay từ đầu về các loại chi phí phát sinh, thay vì cứ nghiễm nhiên thông báo xong là thu tiền ngay".

Một số chủ xe khác cũng cho rằng, phương tiện của họ có thể nhiều tháng không đi qua trạm thu phí nhưng tài khoản vẫn phải duy trì và chịu phí hàng tháng thì quá là bất hợp lý.

Anh Vùi Xuân Nghiên (ở Đống Đa, Hà Nội) làm nghề kinh doanh vận tải nên thường xuyên phải di chuyển trên các tuyến đường cao tốc bày tỏ: “Với những người có công việc đặc thù thường xuyên sử dụng ô tô liên tỉnh thì thường xuyên phải duy trì số dư trong tài khoản giao thông đến cả triệu đồng. Việc thu thêm phí là không thực tế khi số tiền trong tài khoản giao thông không phát sinh lãi nhưng chủ xe lại còn phải trả thêm phí 6.600 đồng mỗi tháng để duy trì tài khoản. Trong khi đó, các ứng dụng ngân hàng vừa được miễn phí sử dụng lại được tính lãi với số tiền duy trì hàng tháng trong tài khoản. Tôi cho rằng cần giải thích rõ cơ chế này, nhất là khi có hàng triệu khách hàng sử dụng và để tiền trong ví giao thông thì con số này là không nhỏ".

Không ít tài xế cũng đặt vấn đề ở góc độ giá trị khoản thu 6.600 đồng/tháng là không đáng gì, nhưng nếu duy trì trong nhiều năm và áp dụng trên số lượng lớn tài khoản giao thông thì tổng số tiền phí thu được khá lớn. Có thể thấy, với đa số người sử dụng ô tô, vấn đề không nằm hoàn toàn ở khoản tiền 6.600 đồng mỗi tháng mà ở cách thức thu và giá trị dịch vụ nhận lại.

Vấn đề được đặt ra là liệu thu phí theo tháng có hợp lý hơn thu theo giao dịch hay không? Nếu người dùng đi cao tốc hàng chục lần mỗi tháng, 6.600 đồng có thể không đáng kể. Nhưng với người một năm chỉ đi cao tốc vài lần, chi phí duy trì tài khoản có thể cao hơn đáng kể nếu tính trên mỗi lần sử dụng thực tế.

Không chỉ khách hàng cá nhân, mức phí dành cho doanh nghiệp cũng tạo ra tranh luận khi VETC và ePass công bố phí với khách hàng doanh nghiệp ở mức 66.000 đồng/tháng, cao gấp 10 lần khách hàng cá nhân.

Một số người sử dụng đặt câu hỏi về cơ sở hình thành khoảng cách này, khi về bản chất tài khoản vẫn vận hành trên cùng nền tảng kỹ thuật.

Anh Phạm Thành Nam ở Cầu Giấy (Hà Nội) cho rằng: "Nếu VETC bắt buộc thu phí thì khoản thu này được tính theo tài khoản/ví, không nhất thiết tính theo từng phương tiện. Nếu một tài khoản giao thông doanh nghiệp quản lý nhiều xe thì khoản phí vẫn có thể được tính trên tài khoản liên kết thay vì thu riêng trên từng đầu xe. Điểm cần được nhà cung cấp đưa thông tin cụ thể rõ ràng hơn, bởi nếu người sử dụng hiểu phí 66.000 đồng được áp dụng trên từng phương tiện, con số chi phí đối với doanh nghiệp sở hữu đội xe sẽ rất khác".

VETC, ePass nói gì?

Phía nhà cung cấp có thể cho rằng khoản phí mới có cơ sở từ chi phí vận hành thực tế. Trong giai đoạn đầu triển khai ví điện tử, doanh nghiệp chưa thu phí quản lý nhằm hỗ trợ khách hàng hình thành thói quen sử dụng. Khi số lượng người dùng và giao dịch gia tăng, doanh nghiệp phải phát sinh thêm chi phí duy trì hạ tầng, kết nối ngân hàng, đối soát giao dịch, vận hành hệ thống công nghệ 24/7, bảo mật thông tin, hóa đơn điện tử, xử lý khiếu nại và chăm sóc khách hàng.

Cũng tương tự với ePass, đơn vị cũng có thể giải thích rằng khoản tiền không phải do doanh nghiệp thu phí giao thông trực tiếp thu mà do đơn vị cung cấp phương tiện thanh toán – trong trường hợp này là ví Viettel Money – thu để duy trì kết nối thanh toán và xử lý giao dịch.

Không ít tài xế cũng đặt vấn đề ở góc độ giá trị khoản thu 6.600 đồng/tháng là không đáng gì, nhưng nếu duy trì trong nhiều năm và áp dụng trên số lượng lớn tài khoản giao thông thì tổng số tiền phí thu được khá lớn.

Theo cách lập luận như vậy, khách hàng có thể hiểu rằng mỗi lần ô tô đi qua trạm chỉ diễn ra trong vài giây nhưng phía sau là quá trình liên thông giữa hệ thống tài khoản giao thông và hệ thống thanh toán, kèm theo đối soát dòng tiền, xử lý dữ liệu và bảo đảm an toàn hệ thống.

Xét dưới góc độ doanh nghiệp, việc thu phí để bù đắp chi phí vận hành một dịch vụ tài chính không phải vấn đề khó hiểu.

Tuy nhiên, phía khách hàng cũng có những lập luận khác. Điểm gây tranh luận nằm ở chỗ người dùng đã được thông tin đầy đủ, dễ hiểu và đủ sớm trước khi mức phí mới được áp dụng hay chưa?

Tranh cãi không chỉ nằm ở 6.600 đồng mà ở cách thực hiện. Đối với một dịch vụ có hàng triệu phương tiện sử dụng, thay đổi chính sách phí có thể cần một cơ chế truyền thông rõ hơn, thông báo trực tiếp qua SMS, email, ứng dụng; giải thích đối tượng nào bị thu; thu trên tài khoản hay trên từng xe; điều kiện được miễn; cách hủy ví hoặc thay đổi nguồn thanh toán.

Nếu chỉ xuất hiện một thông báo trong ứng dụng, một bộ phận khách hàng ít mở app hoàn toàn có thể chỉ phát hiện khoản phí sau khi tiền đã được khấu trừ. Theo số liệu Cục Đường bộ Việt Nam thì cả nước hiện có khoảng 6,3 triệu ô tô đã dán thẻ. Tính trên đầu số lượng xe sử dụng dịch vụ thì tổng con số thu được này là con số không nhỏ.

Nếu khách hàng thực sự có nhiều phương thức thanh toán thay thế, vấn đề không còn là “bắt buộc phải trả 6.600 đồng để sử dụng ETC”, mà là mỗi phương thức thanh toán có một cấu trúc phí khác nhau và người dùng cần được quyền lựa chọn minh bạch. Thu phí có thể là không sai, nhưng cần thuyết phục người dùng và cần được thông tin một cách rõ ràng, minh bạch hơn.

Do đó, câu chuyện không nên chỉ được nhìn dưới góc độ 6.600 đồng là nhiều hay ít. Điều quan trọng hơn là nhà cung cấp phải trả lời thuyết phục được ba câu hỏi: Người dùng đang trả tiền cho dịch vụ gì? Vì sao mức phí được xác định là 6.600 đồng và 66.000 đồng? Và khách hàng có những phương án nào nếu không đồng ý với phương án tính phí này?

Hiện nay, Nhà nước đang nỗ lực hiện đại hoá và minh bạch hoá các hoạt động thu chi tài chính trong lĩnh vực giao thông, rút ngắn thời gian cho các thủ tục thu phí, đẩy nhanh tốc độ để tạo ra nền kinh tế kết nối thông suốt trên toàn quốc. Khi ba vấn đề trên được công khai đầy đủ, khách hàng mới có thể đưa ra lựa chọn dựa trên chi phí thực tế thay vì phản ứng vì cảm giác bị áp đặt và bắt buộc.