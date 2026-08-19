Ra mắt phiên bản đặc biệt Defender Dakar

Hãng xe Anh Quốc vừa giới thiệu bản xem trước của Defender Dakar, phiên bản 4x4 sản xuất giới hạn được phát triển dựa trên mẫu xe đua D7X-R từng giành chiến thắng tại Dakar Rally 2026. Mẫu xe được giới thiệu tại sự kiện The Quail, A Motorsports Gathering ở California, trong khuôn khổ Tuần lễ Xe hơi Monterey.

Đây là lần đầu Defender công bố hình ảnh xem trước của phiên bản thương mại được phát triển từ mẫu D7X-R. Hãng cho biết, Dakar là phiên bản thương mại giới hạn, kế thừa nhiều giải pháp kỹ thuật từ xe đua D7X-R, đồng thời được điều chỉnh để phù hợp với việc sử dụng trên đường phố.

Ngoại thất Defender Dakar được thiết kế với nhiều chi tiết trực tiếp gợi liên tưởng đến xe đua rally. Xe có dải đèn LED đặt trên mái, mái kim loại cố định, cổ hút gió và nắp capo làm từ sợi carbon. Vòm bánh xe được mở rộng và sử dụng các chi tiết đinh tán, trong khi phần cửa sau có ốp bảo vệ và chắn bùn thiết kế riêng. Phía trước xe được bổ sung tấm bảo vệ gầm bằng kim loại gia cường.

Hãng xe Anh Quốc vừa giới thiệu bản xem trước của Defender Dakar và được sản xuất giới hạn.

Màu sơn cũng được xây dựng theo chủ đề Dakar. Trong đó, cấu hình nổi bật kết hợp thân xe màu Dakar Sand với phần mái Yanbu Turquoise, lấy cảm hứng từ màu sắc trên chiếc D7X-R từng thi đấu tại Dakar Rally. Khách hàng cũng có thể lựa chọn các màu Narvik Black và Alaska White, kết hợp lớp phim bảo vệ bề mặt dạng nhám.

Xe được trang bị bộ lốp địa hình kích thước 35 inch kết hợp mâm đúc 20 inch. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý nhằm tăng khả năng vận hành trên các bề mặt địa hình phức tạp. Xe được trang bị các chế độ lái chuyên biệt gồm Dunes dành cho đường cát và Gravel dành cho bề mặt đá dăm. Đáng chú ý, xe còn có chế độ Flight Mode được phát triển từ chương trình xe đua.

Khoang cabin Defender Dakar được bố trí theo cấu hình 4 chỗ dạng 2+2. Hàng ghế trước sở hữu thiết kế riêng cho phiên bản này, kết hợp các chi tiết mang phong cách xe đua. Dây đai an toàn 4 điểm là trang bị tùy chọn. Phía sau hàng ghế có khu vực lưu trữ được thiết kế để chứa mũ bảo hiểm và các trang bị phục vụ hoạt động thể thao. Khoang hành lý được bố trí giá đỡ chuyên dụng cho bánh xe dự phòng cùng máy nén khí, phù hợp với định hướng sử dụng trên những hành trình địa hình dài.

Xe lấy cảm hứng từ màu sắc trên chiếc D7X-R từng thi đấu tại Dakar Rally.

Defender Dakar sở hữu kiến trúc khung gầm D7X, cùng hộp số và hệ dẫn động có nguồn gốc từ mẫu xe đua D7X-R. Nền tảng này được phát triển dựa trên Defender OCTA, mẫu SUV hiệu năng cao của thương hiệu. Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ V8, dung tích 4.4L tăng áp kép. Khi không còn phải tuân thủ các giới hạn công suất của giải đua, động cơ đạt công suất tối đa 635 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm.

Hệ thống làm mát cũng được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu vận hành trong điều kiện khắc nghiệt. Defender đồng thời trang bị hệ thống treo sử dụng lò xo cuộn và giảm chấn Bilstein Advanced Dampers, vốn đã được thử nghiệm trong môi trường đua rally-raid.

Chế độ này được thiết kế để hỗ trợ xe kiểm soát thân xe khi di chuyển qua những địa hình có độ biến thiên lớn, trong đó có tình huống xe rời mặt đất khi vượt chướng ngại vật. Các giải pháp trên nhằm duy trì khả năng kiểm soát xe trong điều kiện địa hình mà một mẫu SUV thông thường khó đáp ứng.

Defender D7X-R lần đầu tham dự Dakar Rally vào năm 2026 và đạt kết quả đáng chú ý trong phân hạng Stock. Sau 14 ngày thi đấu với tổng hành trình khoảng 24.000 km, ba chiếc D7X-R lần lượt về nhất, nhì và tư. Đội đua Defender cũng giành ba vị trí dẫn đầu ở 10 trong tổng số 13 chặng. Kết quả này trở thành cơ sở để thương hiệu phát triển phiên bản thương mại từ mẫu xe đua.

Defender Dakar vì vậy được định vị như một phiên bản giới hạn kết hợp giữa nền tảng kỹ thuật của xe đua D7X-R và những yêu cầu đối với một mẫu xe thương mại. Thông tin về số lượng sản xuất, giá bán và thời điểm giao xe chưa được Defender công bố.