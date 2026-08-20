Sau VETC, Viettel Money cũng dừng thu phí ePass 6.600 đồng/tháng

Sau VETC, Viettel Money cũng chính thức thông báo tạm dừng thu phí xử lý giao dịch qua trạm đối với khách hàng liên kết tài khoản giao thông ePass. Động thái được đưa ra sau khi doanh nghiệp ghi nhận nhiều ý kiến trái chiều về chính sách thu phí mới.

Cụ thể, Viettel Money cho biết sẽ dừng thu mức phí 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng tổ chức, doanh nghiệp. Theo đơn vị này, quyết định được đưa ra trên tinh thần lắng nghe ý kiến và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

Trước đó, chính sách thu phí này đã vấp phải nhiều phản ứng từ chủ xe. Nhiều người cho rằng việc phải trả thêm 6.600 đồng mỗi tháng là khoản chi phí phát sinh không cần thiết, trong bối cảnh tài khoản giao thông đã được sử dụng để phục vụ thanh toán phí qua các trạm ETC.

Viettel Money khẳng định khoản phí nói trên không phải phí sử dụng ePass, phí quản lý tài khoản giao thông hay phí sử dụng đường bộ. Đây là phí xử lý các giao dịch phát sinh khi khách hàng lựa chọn Viettel Money làm phương thức thanh toán liên kết với tài khoản giao thông ePass.

Theo chính sách được công bố trước đó, khoản phí dự kiến dùng để phục vụ vận hành, đối soát giao dịch theo thời gian thực, duy trì kết nối và nâng cấp hạ tầng công nghệ, đồng thời bảo đảm an toàn, bảo mật cho hệ thống.

Cùng ngày, VETC cũng thông báo tạm dừng triển khai chính sách thu phí dịch vụ quản lý tài khoản ví VETC với mức 6.600 đồng/tháng đối với cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với tổ chức, doanh nghiệp. VETC cho biết việc tạm dừng nhằm rà soát chính sách và tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng.

Trong thời gian tới, Viettel Money cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các ngân hàng, tổ chức chuyển mạch tài chính và đối tác liên quan để tối ưu quy trình, hạn chế chi phí phát sinh. Danh mục phương thức thanh toán không tiền mặt liên kết với ePass cũng sẽ được mở rộng để người dùng có thêm lựa chọn.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, cả nước hiện có khoảng 6,3 triệu phương tiện sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng, tương đương gần 100% số phương tiện thuộc diện sử dụng dịch vụ này.