VETC và ePass thu phí quản lý tài khoản: Chủ xe có thể hủy liên kết ví

Từ ngày 1/8, hai nhà cung cấp dịch vụ thu phí tự động không dừng như VETC và ePass đã triển khai thu phí dịch vụ quản lý tài khoản 6.600 đồng/tháng/ví (đã bao gồm VAT) với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng với khách hàng là doanh nghiệp.

Theo đó, mức phí theo năm với khách hàng cá nhân sẽ tương đương 79.200 đồng/năm/ví. Với khách hàng tổ chức/doanh nghiệp, phí dịch vụ hàng năm tương đương 792.000 đồng/năm/ví.

Đối với VETC, phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông là ví điện tử VETC. Đơn vị này cho biết đây là phí dịch vụ quản lý tài khoản đối với Ví điện tử VETC, không phải phí sử dụng đường bộ, không làm thay đổi mức giá qua trạm và không thu trên từng lượt phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, với ePass, phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông là ví điện tử Viettel Money. Theo đại diện ePass, khoản phí này là khoản phí dịch vụ do các đơn vị thanh toán ví điện tử VETC và ví điện tử Viettel Money trực tiếp thu để duy trì dịch vụ liên kết thanh toán. Các đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí không dừng VETC và ePass không thực hiện thu khoản phí này.

Việc thu phí hàng loạt trên các ví điện tử đã dẫn đến làn sóng tranh luận trên các diễn đàn người dùng ô tô. Trong đó nhiều chủ xe tỏ ra băn khoăn về khoản chi phí phát sinh, đặc biệt là khách hàng ít sử dụng phương tiện hoặc đang quản lý nhiều phương tiện.

Về phía nhà cung cấp dịch vụ, VETC cho biết sẽ công khai đầy đủ phạm vi áp dụng, mức phí, phương thức thu và hóa đơn trên ứng dụng VETC, website và tại các điểm dịch vụ. Đơn vị này đồng thời duy trì kênh tiếp nhận tra soát, khiếu nại và thực hiện hoàn phí trong trường hợp thu sai.

Cả VETC và ePass đều cho biết chủ phương tiện có quyền chủ động hủy liên kết với Ví điện tử VETC hoặc Ví điện tử Viettel Money nếu không đồng ý với mức phí quản lý. Người dùng có thể chuyển sang các hình thức liên kết khác phù hợp với nhu cầu như tài khoản ngân hàng, dịch vụ đi trước trả sau, thẻ tín dụng hoặc thẻ quốc tế Visa/ Mastercard...

Sau khi hủy liên kết với ví điện tử, hệ thống sẽ tự động ngừng tính phí của ví điện tử đó và áp dụng theo quy định của nguồn tiền mới mà chủ phương tiện lựa chọn.

Trước đó, VETC lý giải việc thu phí dịch vụ quản lý tài khoản nhằm duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ ví điện tử, đảm bảo hệ thống thanh toán điện tử hoạt động ổn định, an toàn và liên tục 24/7, đồng thời đáp ứng các chi phí vận hành, hạ tầng công nghệ, bảo mật, đối soát giao dịch và kết nối với hệ thống ngân hàng.

Ứng dụng ePass cho biết khoản phí góp phần duy trì và nâng cấp hạ tầng công nghệ, vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực, tăng cường bảo mật và chất lượng dịch vụ.