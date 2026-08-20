Yamaha XSR155 2026 trình làng, giá 83 triệu đồng

XSR155 được Yamaha định hình theo phong cách Sport Heritage, thể hiện rõ qua thiết kế ngoại thất. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn, bình xăng tạo hình cổ điển với những đường nét gọn gàng và phần lõm hai bên giúp người lái dễ dàng kẹp bình khi vào cua. Yên xe thiết kế dài liền mạch, góp phần tạo nên diện mạo đặc trưng của những mẫu mô tô Heritage. Chính cách kết hợp này khiến XSR155 có cá tính riêng so với MT-15 hay R15, dù chia sẻ nhiều nền tảng kỹ thuật với các mẫu xe cùng gia đình Yamaha.

Ẩn dưới thiết kế cổ điển là động cơ đơn xi-lanh, 4 thì, SOHC, 4 van, làm mát bằng dung dịch, dung tích 155 cc và tích hợp công nghệ Variable Valve Actuation (VVA). Động cơ có đường kính xi-lanh 58,0 mm và hành trình piston 58,7 mm, tỷ số nén 11,6:1. Công suất tối đa đạt 13,9 kW, tương đương 18,9 PS tại 10.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 14,4 Nm tại 8.500 vòng/phút.

Hệ thống VVA cho phép động cơ điều chỉnh đặc tính hoạt động của van theo từng dải vòng tua, qua đó duy trì khả năng phản hồi ở vòng tua thấp và trung bình, đồng thời tiếp tục cung cấp sức mạnh khi động cơ lên tua cao. Với công suất gần 19 PS, XSR155 không chỉ hướng tới nhóm khách hàng yêu thích thiết kế Retro mà còn đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt, từ di chuyển hàng ngày trong đô thị đến những chuyến đi đường dài.

Sức mạnh động cơ được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp Assist & Slipper Clutch. Hệ thống Assist giúp giảm lực bóp côn, mang lại sự nhẹ nhàng và thuận tiện hơn khi di chuyển trong điều kiện giao thông đông đúc. Trong khi đó, Slipper Clutch có nhiệm vụ hạn chế lực hãm ngược từ động cơ khi người lái giảm số nhanh, qua đó giảm hiện tượng bánh sau bị giật hoặc mất độ bám trong những pha xuống số mạnh. Trang bị này cho thấy XSR155 vẫn giữ nền tảng thiên về cảm giác lái thể thao dù sở hữu diện mạo cổ điển.

Một trong những điểm đáng chú ý về kết cấu của XSR155 là khung Deltabox. Đây là loại khung quen thuộc trên nhiều mẫu xe thể thao của Yamaha, nổi bật với độ cứng cao và khả năng kiểm soát biến dạng xoắn. Khi kết hợp với động cơ 155 cc VVA, hộp số 6 cấp và hệ thống treo thể thao, khung Deltabox giúp XSR155 duy trì sự ổn định và khả năng phản hồi chính xác khi chuyển hướng.

Hệ thống treo trước sử dụng phuộc Upside Down, vừa góp phần tăng vẻ ngoài thể thao vừa cải thiện độ cứng ở khu vực đầu xe. Phía sau là giảm xóc đơn kết hợp với gắp sau, có khả năng điều chỉnh tải trước để phù hợp với trọng lượng người lái, hành khách hoặc hành lý. Cấu hình này giúp XSR155 có thể đáp ứng nhiều điều kiện sử dụng khác nhau, từ đường phố đô thị đến những cung đường nhiều khúc cua.

An toàn là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên XSR155 2026 tại Malaysia. Xe được trang bị hệ thống ABS Dual Channel, kiểm soát độc lập hoạt động phanh ở cả bánh trước và bánh sau. Hai bánh đều sử dụng phanh đĩa, trong khi ABS giúp hạn chế nguy cơ khóa bánh khi phanh gấp hoặc khi xe vận hành trên bề mặt có độ bám thấp. Việc bổ sung ABS hai kênh giúp XSR155 tiệm cận hơn với tiêu chuẩn trang bị của những mẫu mô tô hiện đại và tăng thêm giá trị cho phiên bản mới.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 17 inch ở cả hai bánh, đi cùng lốp trước kích thước 110/70-17 và lốp sau 140/70-17. Thiết kế lốp mang hơi hướng Dual Purpose, phù hợp với phong cách Sport Heritage và tạo cho XSR155 một chút chất Scrambler. Tuy nhiên, cấu hình này vẫn được định hướng chủ yếu cho việc vận hành trên đường phố. Lốp sau bản 140 mm đồng thời giúp phần đuôi xe có vẻ ngoài chắc khỏe và cân đối hơn.

Thiết kế hệ thống chiếu sáng tiếp tục là sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Đèn pha hình tròn giữ vai trò điểm nhấn ở phần đầu xe nhưng sử dụng công nghệ LED, trong khi đèn hậu cũng được trang bị LED với kiểu dáng nhỏ gọn. Đây là cách Yamaha duy trì vẻ ngoài Retro mà không phải đánh đổi những công nghệ cần thiết của một mẫu xe hiện đại.

XSR155 sử dụng màn hình Full LCD Digital Meter nhưng đặt trong một khung tròn, tạo sự đồng nhất với đèn pha và tổng thể chiếc xe. Cách bố trí này giúp người lái vẫn cảm nhận được phong cách Heritage ngay từ vị trí điều khiển, trong khi các thông tin vận hành được hiển thị bằng công nghệ kỹ thuật số.

Bình xăng dung tích 10 lít tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thiết kế tổng thể của XSR155. Hai bên bình có những phần lõm giúp đầu gối người lái tựa vào, hỗ trợ kiểm soát xe khi vào cua hoặc chạy ở tốc độ cao. Dung tích 10 lít được xem là phù hợp với một mẫu xe 155 cc, đủ phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày cũng như những hành trình dài mà không khiến kích thước tổng thể của xe trở nên cồng kềnh.

Yamaha XSR155 2026 có chiều dài khoảng 2.005 mm, rộng 805 mm và cao 1.075 mm, với chiều dài cơ sở 1.325 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. Chiều cao yên đạt 810 mm, trong khi trọng lượng vận hành khoảng 137 kg. Mức trọng lượng tương đối nhẹ kết hợp với động cơ 18,9 PS giúp XSR155 duy trì khả năng linh hoạt và dễ kiểm soát. Tuy nhiên, chiều cao yên 810 mm có thể là yếu tố mà những người có vóc dáng khiêm tốn nên cân nhắc và trải nghiệm thực tế trước khi lựa chọn.

Tại Malaysia, Yamaha XSR155 2026 được bán với mức giá 12.998 ringgit - khoảng 83,8 triệu đồng.