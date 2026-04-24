Ưu nhược điểm của Hyundai SantaFe khi so sánh với Mazda CX-8

Về ngoại thất

Hyundai Santa Fe gây ấn tượng với thiết kế khối hộp vuông vức trong khi CX-8 vẫn trung thành với dáng mềm mại. Những chi tiết chữ H trên Santa Fe tạo nét riêng rõ rệt còn CX-8 tập trung vào lưới tản nhiệt crom “Signature Wings” sang trọng. Hệ thống đèn Santa Fe đồng bộ hình chữ H hiện đại còn CX-8 duy trì kiểu LED thanh mảnh giống Mazda CX-5.

Dòng SUV Santa Fe có tùy chọn mâm tới 21 inch nổi bật trong khi CX-8 dùng mâm 19 inch thanh lịch. Lưới tản nhiệt đóng/mở thông minh trên Santa Fe mang hơi hướng xe sang, còn bộ phận này của CX-8 có sự đa diện sắc nét, tạo chiều sâu và vẻ tinh tế.

Nếu nhìn diện mạo bên ngoài, rõ ràng ưu điểm nổi bật của Santa Fe là toát lên vẻ mạnh mẽ cá tính. Tất nhiên, xét về nét tinh tế thì dòng CX-8 có phần nổi bật hơn.

Về nội thất

Bước vào nội thất Santa Fe tiếp tục theo phong cách hiện đại đồng bộ ngoại thất còn CX-8 đi theo triết lý tối giản “Less is more” (ít nhưng nhiều). Dòng SUV Santa Fe của Huyndai tạo ấn tượng nổi bật với hai màn hình lớn 12,3 inch sắc nét, trong khi CX-8 chỉ dùng màn hình trung tâm nhỏ 8 inch. Cách bố trí táp-lô Santa Fe thiên về công nghệ còn CX-8 chú trọng sự gọn gàng.

Vô-lăng Santa Fe mang hơi hướng Range Rover còn CX-8 giữ thiết kế truyền thống. Cần số dạng nút gạt sau vô-lăng của Santa Fe hiện đại còn CX-8 vẫn dùng cần số cơ. Hyundai Santa Fe có lẫy chuyển số và bản đồ riêng cho Việt Nam, còn CX-8 không nhấn mạnh điểm này.

Tất nhiên, Mazda CX-8 ghi điểm hơn ở chi tiết bọc da Nappa và ốp gỗ cao cấp. Hệ thống âm thanh Bose 10 loa trên CX-8 cũng là lợi thế. Về tổng thể nội thất, Hyundai Santa Fe thiên về công nghệ mới còn CX-8 thiên về cảm giác sang trọng cổ điển.

Sức mạnh động cơ và an toàn

Xét đến động cơ Santa Fe đã loại bỏ máy dầu và chỉ dùng máy xăng. Bản tiêu chuẩn Santa Fe mạnh 194 mã lực nhỉnh hơn CX-8 ở mức cơ bản. Bản động cơ turbo Santa Fe đạt 281 mã lực vượt trội phân khúc, mạnh hơn hẳn đối thủ CX-8 dùng động cơ 2.5L cho công suất 188 mã lực thiên về ổn định. Hộp số Santa Fe nâng lên 8 cấp hoặc ly hợp kép còn CX-8 vẫn là 6 cấp. Nhìn chung Santa Fe mạnh mẽ hơn còn CX-8 đủ dùng và êm ái.

Về an toàn, Santa Fe sở hữu gói ADAS đầy đủ với nhiều tính năng hiện đại còn CX-8 cũng có i-Activsense nhưng ít hơn đôi chút. Hyundai Santa Fe nổi bật với cảnh báo điểm mù mở cửa an toàn và nhiều hỗ trợ nâng cao còn CX-8 bù lại bằng tính năng hỗ trợ lái khi kẹt xe và trên cao tốc. Cả hai dòng SUV này đều đảm bảo an toàn cơ bản với nhiều hệ thống hỗ trợ.

Đánh giá tổng thể

Nhìn chung, Hyundai Santa Fe phù hợp người trẻ thích công nghệ cá tính còn CX-8 phù hợp gia đình cần sự sang trọng bền bỉ tinh tế. Mặc dù vậy, với giá niêm yết từ 1,069-1,369 tỷ đồng, Hyudai Santa Fe có giá cao hơn CX-8. Tất nhiên, lựa chọn mua mẫu xe nào là tùy vào điều kiện và thị hiếu của mỗi người.