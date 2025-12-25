Hyundai SantaFe hút khách nhờ thiết kế ‘mông’ lạ hay vì sao?

Hyundai SantaFe 2025 là thế hệ mới nhất của mẫu SUV hạng D Hyundai, đánh dấu sự lột xác toàn diện so với bản tiền nhiệm. Dòng SUV này có giá niêm yết từ 1,069-1,365 tỷ đồng. Doanh số cộng dồn 11 tháng trong năm 2025 của dòng SantaFe ở Việt Nam đã đạt 2.380 chiếc.

Khi mới ra mắt, SantaFe 2025 tạo ấn tượng với người hâm mộ ở Việt Nam nhờ có thiết kế mông vuông vức. Một số ý kiến tỏ ra không ưng thiết kế đó nhưng nhiều người lại thích vì cho rằng đó là kiểu dáng rất thể thao, mạnh mẽ. Tất nhiên ngoài phần “mông vuông” độc lạ, SantaFe 2025 còn có nhiều ưu điểm khác, tạo nên sức hút lớn.

Trong đó, ngoại thất SantaFe 2025 tổng thể có phong cách vuông vức, bề thế và đậm chất SUV hơn. Kích thước xe đạt 4.830 x 1.900 x 1.720 mm, trục cơ sở 2.815 mm, dài và cao hơn trước. Thiết kế đầu xe thay đổi mạnh mẽ và là điểm dễ nhận biết nhất. Lưới tản nhiệt chữ nhật sơn đen kéo dài sang hai bên, liền mạch với hệ thống chiếu sáng.

Dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình chữ H lớn, mang lại diện mạo hiện đại và ấn tượng. Đèn pha LED cỡ lớn bố trí hài hòa cùng mảng ốp nhựa đen tăng vẻ khỏe khoắn. Thân xe có phom dáng dài, cao lớn với các đường nét dập nổi mạnh mẽ. Viền ốp bánh xe sơn đen và mâm hợp kim 21 inch giúp tổng thể thêm hầm hố.

Gương chiếu hậu kích thước lớn, đặt thấp giảm điểm mù và tích hợp nhiều tính năng điện. Xe được trang bị thanh giá nóc thể thao, phù hợp cho du lịch và dã ngoại. Phần đuôi xe gây tranh cãi nhưng vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế chữ H LED đồng bộ. Cửa hậu mở rộng tối đa giúp việc sử dụng khoang hành lý thuận tiện hơn.

Trong khi đó, nội thất SantaFe 2025 thay đổi hoàn toàn với màn hình cong kép 12,3 inch hiện đại. Vô lăng 3 chấu thiết kế mới, có lẫy chuyển số và cần số điện tử. Xe được nâng cấp nhiều tiện nghi cao cấp như sạc không dây, loa Bose và khóa kỹ thuật số. Ghế lái Ergo Motion chỉnh điện, ghi nhớ vị trí, hàng ghế sau rộng rãi kiểu thương gia. Khoang hành lý lớn nhất phân khúc và có thể mở rộng khi gập hàng ghế thứ ba.

Hyundai SantaFe 2025 được trang bị hệ thống an toàn toàn diện, kết hợp hài hòa giữa các công nghệ cơ bản và tiên tiến. Xe sở hữu đầy đủ các tính năng an toàn chủ động như chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt VSM, hỗ trợ đổ đèo HDC và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC.

Bên cạnh đó, SantaFe 2025 còn được nâng cấp với các công nghệ an toàn hiện đại như cảnh báo điểm mù BSD, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCCA, cảnh báo bỏ quên hành khách ROA và khóa an toàn thông minh SAE, mang đến sự an tâm tối đa cho người sử dụng.

Hyundai Santa Fe 2025 mang đến trải nghiệm lái phấn khích nhờ động cơ mạnh mẽ kết hợp hộp số tự động hoặc ly hợp kép 8 cấp, cho khả năng vận hành mượt mà và linh hoạt. Xe trang bị 4 chế độ lái ECO, Normal, Sport và Smart, phù hợp với nhiều điều kiện đường sá và phong cách lái.

Phiên bản Calligraphy 2.5T sử dụng động cơ xăng Smartstream G2.5 Turbo cho khả năng tăng tốc ấn tượng nhưng vẫn êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Santa Fe 2025 còn sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian HTRAC, giúp tăng độ ổn định và bám đường. Bên cạnh đó, 4 chế độ địa hình gồm cát, tuyết, bùn và đá giúp xe tự tin chinh phục nhiều dạng địa hình khác nhau.

Nhìn chung, tại thị trường Việt Nam, Hyundai SantaFe vẫn giữ vững vị thế là một trong những mẫu SUV 7 chỗ được ưa chuộng hàng đầu. Ở thế hệ All New SantaFe 2025, mẫu xe này tiếp tục khẳng định ưu thế công nghệ với loạt trang bị hiện đại vượt trội. Nổi bật trong đó là gói an toàn Smart Sense tiên tiến, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các đối thủ cùng phân khúc.