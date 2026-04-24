Bảng giá Yamaha Janus tháng 4/2026: Đại lý bán cao hơn đề xuất

Yamaha Janus là mẫu tay ga nhỏ gọn được nhiều khách hàng Việt ưa chuộng, đặc biệt là người trẻ. Ở phiên bản mới nhất đang bán ra trên thị trường, xe được cải tiến đáng kể ở ốp trước và đèn hậu đưa tới tổng thể hiện đại và thời thượng hơn.

Mẫu tay ga này cũng được trang bị cụm đồng hồ kết hợp analog và LCD với khả năng hiển thị đầy đủ các thông số giúp người lái nắm được tình trạng xe tốt nhất. Janus 2026 hiện cũng được tích hợp chìa khóa thông minh (trừ bản Tiêu chuẩn) cho trải nghiệm sử dụng hiện đại và đảm bảo an toàn hơn.

Với kích thước tổng thể 1850 mm x 705 mm x 1120 mm và chiều cao yên 770 mm, xe phù hợp với thể trạng của khách hàng Việt. Sàn để chân được mở rộng tạo sự thoải mái khi ngồi, trong khi cốp chứa đồ phía dưới yên thể tích rộng có tích hợp cả cổng sạc USB thuận tiện để người sử dụng có thể sạc các thiết bị di động khi cần.

Xe tích hợp hệ thống giảm xóc trước ống lồng, phía sau là giảm xóc lò xo đơn. Trong khi phanh đĩa trước kèm phanh tang trống sau đảm bảo an toàn khi vận hành. Janus 2026 cũng sử dụng bộ vành đúc kèm lốp không săm kích thước 80/80-14M/C 43P và 100/70-14M/C 51P lần lượt cho phía trước và sau.

Mẫu xe này được trang bị động cơ BlueCore xy lanh đơn dung tích 124,9cc làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa là 7,0 kW tại 8000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại là 9,6 Nm tại 5500 vòng/phút, đủ mạnh mẽ cho nhu cầu di chuyển hàng ngày trên đường phố. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố là 1,98 L/100KM.

Theo khảo sát trên thị trường, hiện giá xe máy Yamaha Janus tại các đại lý đang được bán với mức giá nhỉnh hơn vài trăm nghìn so với mức giá đề xuất của hãng. Cụ thể dưới đây là bảng giá Janus cập nhật tháng 4/2026:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Mức chênh lệch (VND) Janus 2026 Tiêu chuẩn 29,151,000 30,000,000 849,000 Janus 2026 Đặc biệt 33,176,000 33,600,000 424,000 Janus 2026 Giới hạn 33,382,000 33,800,000 418,000

Lưu ý: Mức giá trên đây chỉ mang tính tham khảo, mỗi đại lý có thể có những chính sách giá khác nhau.