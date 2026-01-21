So kè Hyundai SantaFe và Mazda CX-8: SUV nào trội hơn?

Hyundai SantaFe và Mazda CX-8 đều là những dòng xe thể thao đa dụng (SUV) ăn khách hiện nay ở thị trường Việt Nam. SantaFe phân phối 5 phiên bản khác nhau, có giá khởi điểm thấp nhất từ 1,069 tỷ đồng. Còn CX-8 phân phối 5 phiên bản khác nhau, giá khởi điểm từ 1,079 tỷ đồng. Không những sánh cạnh về giá bán, hai dòng SUV này còn có nhiều chi tiết cạnh tranh “nảy lửa”.

Về ngoại thất

Hyundai SantaFe 2025 và Mazda CX-8 đại diện cho hai triết lý thiết kế khác biệt trong cùng phân khúc SUV. Dòng SantaFe 2025 của hãng xe Hàn Quốc lột xác theo hướng vuông vức, hầm hố, đậm chất off-road (đa địa hình). Còn CX-8 theo đuổi phong cách tinh giản, thanh lịch đặc trưng Kodo tinh tế của Nhật Bản.

Về kích thước, Mazda CX-8 nhỉnh hơn về chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở, mang lợi thế không gian. Tuy nhiên, Hyundai SantaFe lại trội hơn về chiều rộng và chiều cao, tạo cảm giác bề thế. Phần đầu SantaFe gây ấn tượng mạnh với lưới tản nhiệt lớn, đèn LED chữ H cá tính, trái ngược với đầu xe CX-8 mềm mại, viền chrome tinh tế.

Thân xe SantaFe nổi bật với ốp vòm bánh xe vuông vức và mâm 21 inch mạnh mẽ, trong khi CX-8 sử dụng mâm 19 inch và các đường gân nhẹ nhàng hơn. Đuôi xe SantaFe mang thiết kế táo bạo, thiên về thể thao, còn CX-8 nhấn mạnh vào sự cân đối, đối xứng và sang trọng.

Ở góc độ ngoại thất có thể thấy, SantaFe 2025 phù hợp với khách hàng yêu thích cá tính mạnh và phong cách SUV thực thụ. Trong khi đó, CX-8 hướng đến sự tinh tế, lịch lãm và tiện nghi đô thị.

Về nội thất

Ở góc độ nội thất, Hyundai SantaFe 2025 và Mazda CX-8 thể hiện hai định hướng rõ rệt trong phân khúc SUV cỡ trung.

Cụ thể, SantaFe 2025 nổi bật với thiết kế hiện đại, tối giản, tập trung mạnh vào công nghệ và trải nghiệm người lái thông qua màn hình lớn, giao diện trực quan và loạt tính năng an toàn tiên tiến. Trong khi đó, Mazda CX-8 thiên về sự sang trọng truyền thống với da Nappa, ốp gỗ tự nhiên và bố cục công thái học mang phong cách châu Âu.

Về không gian, CX-8 có lợi thế rõ rệt ở cấu hình 7 chỗ thực thụ nhờ trục cơ sở dài, hàng ghế thứ ba đủ thoải mái cho người lớn, còn SantaFe phù hợp hơn với nhu cầu 5+2 khi hàng ghế sau chủ yếu dành cho trẻ em.

SantaFe ghi điểm ở khoang hành lý khi sở hữu dung tích tiêu chuẩn lớn nhất phân khúc, linh hoạt cho gia đình thường xuyên chở đồ. CX-8 lại nổi trội ở tiện nghi cao cấp như ghế thương gia có sưởi, âm thanh Bose và màn hình HUD, hướng đến trải nghiệm thư thái cho hành khách.

Nhìn chung, nội thất SantaFe 2025 phù hợp với người dùng ưu tiên công nghệ, sự mới mẻ và tính đa dụng. Trong khi nội thất của Mazda CX-8 hấp dẫn khách hàng đề cao cảm giác sang trọng, không gian rộng rãi và giá trị sử dụng cho gia đình đông người.

Về sức mạnh và an toàn

Hyundai SantaFe 2025 có khả năng vận hành vượt trội nhờ dải động cơ đa dạng hơn, từ xăng hút khí tự nhiên, xăng tăng áp đến hybrid và PHEV. Đối thủ Mazda CX-8 lại chỉ sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên. Do đó, SantaFe chiếm ưu thế rõ rệt về sức mạnh với bản 2.5L turbo đạt 281 mã lực, vượt xa mức 188 mã lực của CX-8.

Về hộp số, SantaFe sử dụng hộp số ly hợp kép 8 cấp hiện đại, còn CX-8 dùng hộp số tự động 6 cấp thiên về sự êm ái. Cả hai đều có tùy chọn dẫn động bốn bánh, nhưng hệ thống HTRAC của SantaFe nổi bật hơn nhờ khả năng phân bổ lực kéo thông minh theo điều kiện mặt đường. Ngược lại, CX-8 ghi điểm ở mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm và cảm giác lái mượt mà nhờ công nghệ GVC.

Xét về an toàn, SantaFe sở hữu danh sách trang bị phong phú và toàn diện hơn với nhiều tính năng hỗ trợ chủ động nâng cao. CX-8 vẫn có lợi thế với gói i-Activsense tối ưu cho vận hành đô thị. Tất nhiên, SantaFe lại có ưu thế riêng, đó là dòng SUV hướng đến hiệu suất mạnh mẽ và công nghệ toàn diện hơn.

Đánh giá chung

Hyundai SantaFe 2025 và Mazda CX-8 thể hiện hai cá tính rõ rệt trong phân khúc SUV cỡ trung, hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. SantaFe 2025 nổi bật với thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, nội thất thiên về công nghệ, khoang hành lý lớn và khả năng vận hành vượt trội nhờ dải động cơ đa dạng cùng hệ dẫn động HTRAC hiện đại.

Trong khi đó, Mazda CX-8 ghi điểm bằng phong cách thiết kế tinh tế, nội thất sang trọng truyền thống, không gian 7 chỗ thực thụ và cảm giác lái êm ái, tiết kiệm nhiên liệu.

Vì vậy, SantaFe 2025 phù hợp với người dùng ưu tiên cá tính, sức mạnh và công nghệ, còn CX-8 là lựa chọn lý tưởng cho gia đình đông người đề cao sự lịch lãm, thoải mái và ổn định.