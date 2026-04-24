Yamaha TMax Tech Max 2026 ra mắt, giá nửa tỷ đồng

Là mẫu tay ga phân khối lớn cao cấp của thương hiệu Nhật Bản, ở phiên bản mới vừa trình làng, TMax Tech Max 2026 được cập nhật thêm màu mới Crystal Graphite. Bên cạnh đó, cụm đèn pha LED cũng được thiết kế lại với cấu trúc hai tầng, mang đến diện mạo sắc sảo và thể thao hơn cho tổng thể chiếc xe.

Về trang bị, điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của hệ thống ABS khi vào cua. Công nghệ này vốn được phát triển từ các dòng xe supersport hiệu suất cao của hãng, giúp tối ưu khả năng phanh trong nhiều điều kiện vận hành khác nhau, từ tốc độ, góc nghiêng cho đến độ bám của mặt đường.

Dù có những nâng cấp về công nghệ và thiết kế, TMax Tech Max 2026 vẫn giữ nguyên cấu hình động cơ. Xe sử dụng khối động cơ hai xi-lanh DOHC dung tích 560 cc, đạt chuẩn khí thải Euro 5+, cho công suất tối đa 47,6 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 55,7 Nm tại 5.250 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hệ thống truyền động dây đai kết hợp hộp số tự động, mang lại trải nghiệm vận hành mượt mà và tiện lợi.

Hệ thống khung gầm của xe tiếp tục duy trì cấu hình ổn định với bộ vành 15 inch cho cả hai bánh, đi kèm lốp kích thước 120/70 phía trước và 160/60 phía sau. Nhiệm vụ giảm xóc được đảm nhận bởi phuộc trước hành trình ngược và giảm xóc đơn phía sau, trong khi hệ thống phanh gồm đĩa đôi phía trước và đĩa đơn phía sau, tích hợp ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn.

TMax Tech Max 2026 được trang bị cụm đồng hồ TFT-LCD kích thước 7 inch với ba chế độ hiển thị, cung cấp đầy đủ thông tin vận hành cho người lái. Các tính năng hỗ trợ điện tử như kiểm soát lực kéo và ga tự động cũng góp phần nâng cao sự an toàn và tiện nghi trong quá trình sử dụng. Xe có trọng lượng 221 kg, bình xăng dung tích 25 lít và chiều cao yên ở mức 800 mm, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng trong phân khúc maxi-scooter cao cấp.

Tại thị trường Malaysia, TMax Tech Max 2026 được bán với mức giá 75.888 ringgit - khoảng gần 505 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.