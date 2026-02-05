Chênh nhau 40 triệu đồng, chọn Honda CR-V G 2024 hay Hyundai SantaFe Exclusive 2025?

Với mức giá 1,029 tỷ đồng cho Honda CR-V G 2024 và 1,069 tỷ đồng cho Hyundai SantaFe Exclusive 2025, người mua đang đứng trước bài toán lựa chọn khá thú vị khi hai mẫu xe chênh nhau đúng 40 triệu đồng nhưng lại thuộc hai phân khúc khác nhau. Một bên là crossover hạng C quen thuộc, thiên về sự gọn gàng và tiết kiệm, bên còn lại là SUV hạng D rộng rãi, hướng tới nhu cầu gia đình đông người. Khoảng chênh không quá lớn khiến nhiều khách hàng phải cân nhắc kỹ thay vì quyết định theo cảm tính.

Honda CR-V G 2024 (trái) và Hyundai SantaFe Exlusive 2025 (phải)

Honda CR-V G 2024 được định vị là phiên bản tiêu chuẩn trong dải sản phẩm CR-V, hướng tới nhóm khách hàng cần một mẫu xe gầm cao dễ sử dụng hằng ngày. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240Nm, kết hợp hộp số CVT. Cấu hình này không đặt nặng yếu tố thể thao mà ưu tiên sự mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với môi trường đô thị. Với kích thước vừa phải, CR-V mang lại cảm giác xoay trở nhẹ nhàng, dễ lái trong phố đông và bãi đỗ hẹp.

Ngược lại, Hyundai SantaFe Exclusive 2025 lại thể hiện rõ chất SUV cỡ trung với ngoại hình lớn, dáng xe bề thế và không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể. Phiên bản Exclusive dùng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 194 mã lực và mô-men xoắn 246 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. So với CR-V, SantaFe cho cảm giác dư lực hơn khi chở đủ người hoặc chạy đường dài, đặc biệt ở dải tốc độ cao. Đây là lợi thế rõ ràng của SantaFe khi phục vụ nhu cầu gia đình nhiều thành viên.

Sự khác biệt về kích thước cũng kéo theo khác biệt lớn về không gian sử dụng. SantaFe có hàng ghế thứ hai và thứ ba rộng rãi hơn, phù hợp với những chuyến đi xa có đủ người lớn. Khoang hành lý cũng linh hoạt hơn khi gập ghế, đáp ứng nhu cầu chở đồ cồng kềnh. Trong khi đó, CR-V G dù có cấu hình 5+2 nhưng hàng ghế thứ ba chỉ phù hợp với trẻ em hoặc sử dụng trong tình huống ngắn, không phải lựa chọn lý tưởng cho gia đình thường xuyên đi đủ 7 người.

Nội thất Honda CR-V G 2024.

Về tiện nghi, SantaFe Exclusive thường mang lại cảm giác “nhiều xe hơn tiền” nhờ danh sách trang bị phong phú và cách hoàn thiện hướng tới sự rộng rãi, thoải mái. CR-V G lại chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, tập trung vào những trang bị cơ bản đủ dùng, bố trí gọn gàng và dễ làm quen. Với mức giá 1,029 tỷ đồng, CR-V G phù hợp với người mua ưu tiên tính ổn định, không quá đặt nặng yếu tố công nghệ hay trang bị hào nhoáng.

Một điểm đáng cân nhắc khác là chi phí sử dụng lâu dài. Honda CR-V từ lâu được đánh giá cao về độ bền, mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý và chi phí bảo dưỡng dễ kiểm soát. SantaFe với kích thước lớn hơn, động cơ dung tích lớn hơn có thể phát sinh chi phí nhiên liệu và bảo trì cao hơn theo thời gian, dù đổi lại là không gian và trải nghiệm sử dụng thoải mái hơn cho gia đình.

Nội thất Hyundai SantaFe Exclusive 2025.

Đặt lên bàn cân, chênh lệch 40 triệu đồng giữa hai mẫu xe không chỉ là câu chuyện giá bán mà phản ánh sự khác biệt về nhu cầu sử dụng. Nếu ưu tiên một chiếc xe gọn gàng, dễ lái, tiết kiệm và phù hợp di chuyển hằng ngày trong đô thị, Honda CR-V G 2024 ở mức 1,029 tỷ đồng là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu cần một mẫu xe rộng rãi, chở được nhiều người, phù hợp cho gia đình và những chuyến đi xa, Hyundai SantaFe Exclusive 2025 với giá 1,069 tỷ đồng cho thấy lợi thế rõ ràng hơn. Quyết định cuối cùng vẫn nên dựa trên nhu cầu thực tế thay vì chỉ nhìn vào con số chênh lệch trên bảng giá.

