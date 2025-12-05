Sedan số sàn tại Việt Nam bước vào “hoàng hôn” vì xe điện

Sự xuất hiện của làn sóng xe điện đã dẫn đến việc nhiều nhà sản xuất ô tô loại bỏ phiên bản số sàn, trong đó dòng xe sedan số sàn từng rất được ưa chuộng đang dần “lụi tàn”.

Sedan số sàn từng rất được các hãng kinh doanh dịch vụ vận chuyển ưa chuộng.

Khoảng 5-10 năm trước, hầu hết các mẫu ô tô tại Việt Nam đều có phiên bản số sàn, thậm chí một số mẫu có đến một nửa số phiên bản là số sàn. Với tính năng cơ bản và giá bán hấp dẫn, dòng sedan số sàn đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều khách hàng cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển. Thời điểm đó, các phiên bản sedan số sàn như Toyota Vios, Hyundai Accent thường được bán theo lô cho các doanh nghiệp taxi, giúp doanh số tăng vọt.

Tuy nhiên, sự thay đổi trong thị hiếu người tiêu dùng, cùng sự phát triển công nghệ và sự gia tăng của xe điện đã khiến sedan số sàn dần mất đi vị thế. Các cá nhân và doanh nghiệp trước đây thường chọn sedan số sàn vì giá thành thấp và chi phí bảo dưỡng hợp lý. Giờ đây, xe điện đang trở thành lựa chọn ưu việt hơn, đặc biệt tại các thành phố lớn, nhờ vào chi phí sạc điện thấp và khả năng vận hành êm ái.

Một tài xế taxi công nghệ cho rằng, xe điện không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có nhiều trang bị và tính năng hơn so với sedan số sàn. Khi xét về bài toán kinh tế, xe điện rõ ràng hiệu quả hơn nhiều.

Nhiều người chuyển sang xe điện do kinh tế và nhiều tính năng.

Không chỉ khách hàng mua xe chạy dịch vụ, nhiều cá nhân cũng chuyển sang lựa chọn sedan số tự động. Lý do vì nhu cầu về trang bị và tính năng ngày càng cao, trong khi bản số sàn thường chỉ đáp ứng tiêu chuẩn cơ bản. Hơn nữa, với sự hỗ trợ tài chính cho vay mua xe, việc sở hữu ô tô không còn quá khó khăn khiến nhiều người chuyển sang chọn bản số tự động.

Sự gia tăng phương tiện tại các thành phố lớn cùng với hạ tầng giao thông chưa kịp phát triển đã khiến nhiều khách hàng ưu tiên chọn xe số tự động vì thao tác đơn giản và dễ sử dụng hơn. Điều này dẫn đến việc các nhà sản xuất dần loại bỏ phiên bản số sàn. Hiện tại, trong phân khúc sedan hạng D, gần như không còn mẫu nào có phiên bản số sàn, trong khi ở phân khúc hạng C, các mẫu như KIA K3, Hyundai Elantra cũng đã ngừng sản xuất bản số sàn.

Khách hàng Việt Nam hiện chỉ còn một số lựa chọn sedan số sàn ở phân khúc hạng B với giá dưới 600 triệu đồng, như Toyota Vios, Hyundai Accent, KIA Soluto. Tuy nhiên, nhiều mẫu như Honda City hay Nissan Almera hiện chỉ có phiên bản số tự động.

Nhiều mẫu sedan giờ đây không còn phiên bản số sàn mà chuyển sang bản tự động.

Theo các chuyên gia, với xu hướng này, sedan số sàn sẽ dần biến mất khỏi thị trường Việt Nam. Nhiều hãng ô tô cũng không còn mặn mà phát triển thêm phiên bản số sàn mà tập trung vào xe số tự động và xe điện, những dòng sản phẩm đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ.