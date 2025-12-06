HR-V Magic Seats gập 6 kiểu chứa cả xe đạp, Yaris Cross khoang nhỏ ra sao?

Trong phân khúc SUV đô thị hạng B sôi động tại Việt Nam, Honda HR-V 2025 nổi lên như "vua linh hoạt" nhờ hệ thống ghế Magic Seats độc quyền, cho phép gập đến 6 kiểu biến hóa, mở rộng khoang hành lý lên hơn 1.300L – đủ chỗ chứa xe đạp đầy đủ hay đồ cồng kềnh cho chuyến picnic gia đình.

Trong khi đó, đối thủ Toyota Yaris Cross lại bị "ghìm chân" bởi khoang chứa chỉ vỏn vẹn 310L, thiếu cơ chế gập đa dạng, khiến nhiều khách hàng đô thị phải đắn đo khi cần chở đồ lớn.​

Magic Seats: "Siêu anh hùng" không gian đô thị

Hệ thống Magic Seats trên HR-V 2025, có mặt đầy đủ tại các đại lý Honda Việt Nam từ tháng 4/2025, không chỉ gập phẳng hàng ghế sau mà còn lật đứng (Utility mode cho vật cao), gập dài (Long mode cho đồ dài), hoặc kết hợp linh hoạt lên đến 6 chế độ tùy nhu cầu.

Kết quả. Dung tích khoang hành lý vọt từ 340L cơ bản lên hơn 1.300L, biến chiếc SUV compact thành "xe tải mini" mà không hy sinh sự thoải mái cho 5 người. Đây chính là "vũ khí bí mật" giúp HR-V giải quyết triệt để nỗi lo không gian chật hẹp ở thành phố, nơi gara hẹp và chuyến đi siêu thị cuối tuần đòi hỏi sự khéo léo tối ưu.​​

Góc nhìn thực tế từ các chủ xe: Một gia đình trẻ tại Hà Nội chia sẻ trên diễn đàn, Magic Seats giúp họ dễ dàng chở xe đạp con cái đi công viên mà không cần tháo rời, trong khi bản G giá chỉ 699 triệu vẫn đầy đủ tính năng này, một cú "hích" cạnh tranh thông minh từ Honda.​

Yaris Cross: Ưu tiên hành khách, đánh đổi khoang đồ

Ngược lại, Toyota Yaris Cross phân phối chính hãng từ Indonesia với giá khởi điểm 650 triệu (bản xăng) và 765 triệu (HEV), khoang hành lý chỉ 310L ở trạng thái chuẩn, gập ghế sau cơ bản nhưng không "biến hình" đa dạng như HR-V.

Nội thất Yaris Cross rộng rãi cho hành khách, với màn hình 7 inch và ghế thoải mái, nhưng khi cần chở đồ lớn như xe đạp, chủ xe thường phải dùng phụ kiện khay hành lý (giá khoảng 1,1 triệu), giải pháp vá víu chứ chưa thực sự tiện lợi.​

So sánh trực tiếp tại showroom, HR-V vượt trội về tính thực dụng đô thị, đặc biệt khi Yaris Cross hướng đến tiết kiệm nhiên liệu hybrid ổn định hơn (động cơ 2NR-VE 105Hp), nhưng "khoang nhỏ" trở thành điểm trừ lớn với gia đình năng động.​

Bảng so sánh khoang hành lý

Tiêu chí Honda HR-V 2025 Toyota Yaris Cross Dung tích cơ bản 340 l 310 l Tối đa khi gập 1.300 l+ (6 kiểu magic seats) ~1.000 l (gập cơ bản) Chứa xe đạp Dễ dàng, không cần tháo rời Hạn chế, thường phải dùng phụ kiện Phù hợp đô thị Xuất sắc (xử lý tốt vật cao/dài linh hoạt) Trung bình (ưu tiên không gian hành khách)

Giá bán và lý do chọn HR-V tại Việt Nam

HR-V 2025 nhập Thái Lan, giá niêm yết 699 triệu (G), 750 triệu (L), 869 triệu (e:HEV RS hybrid tiết kiệm 30% nhiên liệu), lăn bánh khoảng 772-959 triệu tùy tỉnh, cạnh tranh trực tiếp Yaris Cross nhưng "đánh bại" về không gian. Với doanh số dẫn đầu phân khúc động cơ đốt trong (sau Xforce), HR-V chứng tỏ Magic Seats không chỉ là tính năng, mà là giải pháp sống còn cho lối sống Việt.​

Nếu bạn là bậc phụ huynh bận rộn cần "một xe đa năng", HR-V Magic Seats xứng đáng là lựa chọn số 1, vượt xa Yaris Cross về thực chiến. Còn Yaris Cross hợp hơn với cặp đôi trẻ ưu tiên hybrid êm ái. Hãy thử nghiệm để cảm nhận sự khác biệt!