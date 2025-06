Hyundai Creta có những “vũ khí” đáng gờm nào khi so kè Honda HR-V?

Trong phân khúc xe thể thao đa dụng hạng B hiện nay, Hyundai Creta là dòng xe rất hút khách. Theo số liệu doanh số mới nhất trong tháng 5/2025, Creta là dòng xe ăn khách thứ 3 của hãng xe Hyundai ở Việt Nam, với 474 chiếc bán ra. Dòng xe này trong thực tế gặp phải không ít đối thủ, một trong số đó chính là Honda HR-V.

Hyundai Creta và Honda HR-V đều là những lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc B-SUV, nhưng lại mang hai cá tính thiết kế và trải nghiệm khác biệt. Trong cuộc “đối đầu” này, Hyundai Creta tỏ ra có những “vũ khí” khá lợi hại khi sánh cạnh với HR-V.

Về ngoại hình, Hyundai Creta mới hiện nay gây ấn tượng với phong cách khỏe khoắn, đậm chất thể thao nhờ ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness (thể thao gợi cảm), lưới tản nhiệt Cascading Grille và hệ thống đèn LED kéo dài độc đáo. Trong khi đó, HR-V 2025 chọn hướng tiếp cận thanh lịch và tối giản với các đường nét mềm mại, đèn pha LED thiết kế mảnh kết hợp cùng lưới tản nhiệt tổ ong, mang đậm hơi thở Bắc Âu.

Không gian nội thất của hai mẫu xe cũng phản ánh rõ triết lý thiết kế. Creta nổi bật với màn hình kép 10.25 inch, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, ghế và vô lăng bọc da, điều hòa tự động – mang đến cảm giác hiện đại và tiện nghi. Trong khi đó, HR-V đi theo hướng thân thiện và tối giản, với màn hình trung tâm 8 inch nhỏ hơn nhưng dễ sử dụng, cùng nhiều chi tiết chăm chút đến trải nghiệm người dùng như gương trang điểm có đèn – đặc biệt phù hợp với khách hàng nữ.

Về vận hành, Hyundai Creta sử dụng động cơ 1.5L Smartstream công suất 115 mã lực, kết hợp hộp số iVT, phù hợp cho đô thị và di chuyển đường dài nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu ổn định. Trái lại, Honda HR-V 2025 cho thấy ưu thế sức mạnh với động cơ 1.5L VTEC Turbo, công suất từ 119 đến 174 mã lực tùy phiên bản – mang lại cảm giác lái mạnh mẽ, linh hoạt và mượt mà hơn, đặc biệt ở những cung đường dài hoặc khi cần tăng tốc.

Xét về tiện ích và an toàn, Creta trang bị nhiều tính năng đáng giá như âm thanh Bose 8 loa, Cruise Control, giới hạn tốc độ MSLA, cùng hệ thống an toàn đầy đủ gồm 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất lốp… HR-V lại nổi bật nhờ gói công nghệ Honda SENSING với các tính năng hỗ trợ lái nâng cao như giữ làn đường, cảnh báo va chạm, nhận diện biển báo, giúp tăng cường an toàn chủ động cho người dùng.

Cuối cùng, về giá bán, Hyundai Creta có lợi thế cạnh tranh với mức giá từ 599 – 730 triệu đồng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Trong khi đó, Honda HR-V có giá nhỉnh hơn, từ 739 – 871 triệu đồng, nhưng bù lại là trải nghiệm cao cấp hơn về hiệu suất và công nghệ an toàn.

Đánh giá chung, nếu bạn tìm kiếm một mẫu xe hiện đại, thể thao, tiện nghi với mức giá hợp lý, Hyundai Creta là lựa chọn đáng cân nhắc. Dòng xe của hãng xe Hàn Quốc Hyundai này chính là sự kết hợp giữa công nghệ, an toàn và giá mềm. Còn nếu ưu tiên trải nghiệm lái mạnh mẽ, công nghệ an toàn tiên tiến và một phong cách tinh tế, sang trọng, Honda HR-V 2025 sẽ là sự đầu tư xứng đáng.