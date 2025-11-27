Đua doanh số "sinh tử" giữa Yaris Cross, Corolla Cross và Kia Seltos 2025

Năm 2025 đánh dấu một cuộc cạnh tranh quyết liệt trong phân khúc SUV cỡ B và cỡ trung tại Việt Nam, nơi những cái tên đình đám như Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và Hyundai Kona liên tục tạo nên các cột mốc doanh số ấn tượng. Mỗi mẫu xe đều sở hữu những lợi thế riêng về thiết kế, trang bị, giá bán và công nghệ, góp phần làm “nóng” thị trường và mang đến nhiều lựa chọn phong phú cho khách hàng Việt.

Toyota Yaris Cross 2025: Tân binh đầy hứa hẹn

Toyota Yaris Cross chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 19/9/2025, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, nằm giữa các dòng Raize và Corolla Cross. Ngay từ khi xuất hiện, mẫu crossover cỡ B này đã thu hút sự chú ý nhờ thiết kế trẻ trung, năng động và trang bị hiện đại. Xe cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos, Mazda CX-3, MG ZS và sắp tới là Mitsubishi Xforce trong phân khúc.

Trong tháng 10/2025, Yaris Cross ghi nhận mức doanh số ổn định, với lượng xe bán ra tăng trưởng nhờ các chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại Việt Nam. Giá bán niêm yết dao động từ 650 triệu đồng cho bản máy xăng 1.5 đến 777 triệu đồng cho bản hybrid 1.5 hai tông màu, đi kèm ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, tặng bảo hiểm thân xe và gói phụ kiện chính hãng trị giá lớn. Khách hàng thanh toán trong tháng 11/2025 còn được hỗ trợ nhận xe chỉ với 170 triệu đồng.

Yaris Cross 2025 có kích thước tổng thể 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, trục cơ sở 2.620 mm và khoảng sáng gầm 210 mm, mang đến không gian rộng rãi và linh hoạt cho nhu cầu di chuyển đô thị và du lịch gia đình. Khoang hành lý dung tích 471 lít (bản xăng) và 466 lít (bản hybrid) đủ sức đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Nội thất trang bị ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng giải trí 10,1 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, sạc không dây, phanh tay điện tử, điều hòa tự động và cửa gió hàng ghế sau.

Động cơ của Yaris Cross cũng là điểm nhấn. Bản xăng 1.5 công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm; bản hybrid kết hợp máy xăng 1.5 (90 mã lực, 121 Nm) và mô-tơ điện 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm. Cả hai sử dụng hộp số CVT, riêng bản hybrid có chế độ lái thuần điện.

Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp chỉ từ 3,8 lít/100 km, giúp xe tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Về an toàn, Yaris Cross trang bị gói Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, đèn pha thích ứng, kiểm soát hành trình thích ứng, camera 360, cảnh báo điểm mù và 6 túi khí.

Yaris Cross đạt doanh số cộng dồn gần 11.500 xe trong 10 tháng đầu năm 2025, vượt doanh số cả năm 2024 (11.174 xe). Trong tháng 10/2025, Yaris Cross bán được 1.833 xe, giữ vị trí dẫn đầu doanh số trong các mẫu Toyota. Tháng 9/2025, doanh số Yaris Cross đạt kỷ lục với 1.964 xe.

Kia Seltos 2025: Đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ

Kia Seltos tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam. Trong tháng 10/2025, doanh số Seltos đạt 7.130 xe, tăng 12% so với cùng kỳ và 23% so với tháng 9, cho thấy sức hút ổn định của mẫu SUV Hàn Quốc. Năm 2025, Seltos vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong phân khúc, nhờ sự đa dạng phiên bản, thiết kế thể thao và trang bị tiện nghi phục vụ gia đình trẻ.

Seltos 2025 gây ấn tượng với ngoại hình năng động, la-zăng lớn, nội thất hiện đại với màn hình giải trí, hệ thống kết nối thông minh và nhiều trang bị an toàn tiêu chuẩn. Giá bán dao động từ khoảng 620 triệu đến 750 triệu đồng tùy phiên bản tại thị trường Việt Nam. Xe phù hợp với khách hàng tìm kiếm sự cân bằng giữa chi phí, công nghệ và trải nghiệm vận hành linh hoạt.

Kia Seltos đạt doanh số tháng 10/2025 đạt 7.130 xe, tăng 12% so với cùng kỳ và 23% so với tháng 9/2025.

Toyota Corolla Cross 2025: SUV cỡ trung ổn định và mạnh mẽ

Toyota Corolla Cross 2025, mẫu SUV cỡ trung nhập khẩu từ Thái Lan, tiếp tục duy trì sức hấp dẫn nhờ thiết kế ngoại thất sang trọng, nội thất rộng rãi và công nghệ cao cấp. Xe có hai phiên bản 1.8 V (xăng) và 1.8 HEV (hybrid), chiều dài cơ sở 2.640 mm, khoang hành lý 487 lít, đủ đáp ứng nhu cầu gia đình và các chuyến đi dài ngày.

Phiên bản hybrid 1.8 HEV tiêu thụ nhiên liệu chỉ 3,67 lít/100 km, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí nhiên liệu đáng kể. Nội thất trang bị màn hình giải trí 9–10,1 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế lái chỉnh điện, hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Apple CarPlay/Android Auto và phanh tay điện tử. Xe còn kế thừa gói an toàn Toyota Safety Sense với cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn và 7 túi khí.

Giá bán niêm yết tại Việt Nam dao động từ 820 triệu đến 913 triệu đồng, đi kèm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, giúp Corolla Cross trở thành một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ trung vốn cạnh tranh khốc liệt với Honda HR-V, Mazda CX-3 hay Hyundai Creta.

Tính đến hết tháng 10/2025, doanh số cộng dồn Toyota Corolla Cross tại Việt Nam đã đạt khoảng 7.181 xe, tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm trước. Doanh số này chỉ thấp hơn doanh số cả năm 2024 khoảng 463 xe.

Người tiêu dùng được hưởng lợi từ cuộc đua khốc liệt

Xét tổng thể, cuộc cạnh tranh giữa Yaris Cross, Kia Seltos, Corolla Cross và Kona năm 2025 tại Việt Nam thể hiện sự đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng. Yaris Cross và Corolla Cross nổi bật với công nghệ hybrid tiết kiệm nhiên liệu, an toàn cao cấp và ưu đãi hấp dẫn. Seltos và Kona lại hấp dẫn nhờ thiết kế thể thao, đa dạng phiên bản và trải nghiệm lái năng động.

Cuộc đua doanh số SUV 2025 không chỉ tạo ra các lựa chọn hấp dẫn cho khách hàng mà còn thúc đẩy các hãng xe liên tục cải tiến sản phẩm, nâng cấp trang bị, mở rộng chương trình khuyến mãi và gia tăng chất lượng dịch vụ sau bán hàng. Đối với người tiêu dùng, đây là cơ hội để lựa chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu về kinh tế, công nghệ, tiện nghi và phong cách cá nhân.

Trong bối cảnh thị trường SUV Việt Nam ngày càng sôi động, Toyota Yaris Cross, Kia Seltos, Toyota Corolla Cross và Hyundai Kona chính là những cái tên dẫn đầu xu hướng, cạnh tranh khốc liệt trong phân khúc cỡ B và cỡ trung, đem đến những lựa chọn tốt nhất cho gia đình Việt. Các chương trình ưu đãi, giảm giá trước bạ, tặng bảo hiểm và phụ kiện chính hãng cũng trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua xe của khách hàng trong năm 2025.