Xe máy điện thiết kế độc đáo với hệ thống hub-center steering tiên tiến

Ngoài các hãng xe nổi tiếng, hiện ngày càng có nhiều startup chuyên sản xuất xe máy điện hình thành và Scoox là một trong số đó. Mới đây, hãng xe điện Trung Quốc này đã giới thiệu chiếc xe điện mới của hãng mang tên Zero X7.

Không phải là chiếc xe điện phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, Zero X7 chỉ dành cho những khách hàng có cá tính. Xe sở hữu lối thiết kế đặc biệt, pha trộn giữa một chiếc minibike với một tạo hình độc đáo, đem tới sự nổi bật khi di chuyển trên đường.

Zero X7 có kích thước rất nhỏ gọn với tổng thể là 1854 x 762 x 990 mm điều này giúp xe có thể linh hoạt cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Xe sử dụng hệ thống lái trung tâm (hub-center steering) giúp giảm trọng lượng đồng thời cho khả năng lái xe ấn tượng hơn so với các thiết kế truyền thống trên xe máy thông thường.

Không chỉ ấn tượng ở hệ thống hub-center steering, Zero X7 còn gây ấn tượng với thiết kế sử dụng các tấm ốp hông lớn che khuất hoàn toàn kết cấu khung và động cơ, trong khi đầu xe lại rất nhỏ. Phần gác để chân phía trước được thiết kế giống nhiều mẫu maxi-scooter, do đó tư thế ngồi lái vẫn rất thoải mái, đồng thời xe cũng có gác để chân cho người phía sau có thể gấp gọn gàng.

Zero X7 được trang bị cụm đồng hồ TFT 7 inch lớn hiển thị đầy đủ các thông tin trên xe giúp người điều khiển nắm bắt được tình trạng của xe một cách dễ dàng. Cụm đồng hồ này cũng có tính năng kết nối điện thoại cho phép kiểm tra trạng thái xe, cảnh báo phá hoại và các thông báo khác. Xe có cảm biến, chỉ cần ai đó chạm vào hoặc cố di chuyển khi đang khóa, nó lập tức gửi thông báo đến điện thoại của bạn.

Về sức mạnh, Zero X7 được tích hợp động cơ Bosch 3.000 W và có thể đạt tốc độ tối đa tới gần 90 km/h. Ngoài ra, chiếc xe điện độc đáo này còn được trang bị hệ thống phanh đĩa trước, sau kèm ABS kênh đôi cùng hệ thống kiểm soát lực kéo đưa tới khả năng vận hành an toàn toàn diện cho người sử dụng.

Thông tin về pin sử dụng trên xe chưa được công bố, đồng thời mức giá bán của xe cũng chưa được tiết lộ.